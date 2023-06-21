Взрыв в центре Парижа: уже известно о 16 пострадавших

Детали

В результате взрыва фасад здания обрушился на проезжую часть, вспыхнул пожар. Из 16 человек, которые пострадали, семеро находятся в критическом состоянии, а девять человек получили серьезные травмы.

На месте происшествия работает около 230 пожарных, которые пытаются потушить пламя и оказать помощь пострадавшим. Власти обращаются к жителям и посетителям района с просьбой быть осторожными и следовать указаниям экстренных служб.

Дополнение

Ранее сообщалось, что взрыв произошел на улице Сен-Жак, недалеко от больницы Валь-де-Грас в 5-м округе. Спасатели эвакуировали людей. Как сообщили очевидцы, могла быть одна или две утечки газа.