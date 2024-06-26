У руководителей так называемой "днр" во время совещания включился гимн Украины - Сопротивление

Во время онлайн-совещания так называемого "руководства днр", которое прошло 24 июня, включился гимн Украины, который все коллаборанты дослушали до конца. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, пишет УНН.

Детали

Сообщается, что киберспециалисты сил Движения Сопротивления получили доступ к онлайн-совещанию и не только получили нужную информацию о враге, но решили настроить предателей на патриотический лад, включив им украинский гимн.

Один из участников панически пытался выключить камеру, очевидно, не желая слушать гимн родного государства, но в итоге и он, и его коллеги-предатели торжественно дослушали до конца - говорится в сообщении.

Совещание коллаборантов было посвящено ужасному состоянию ЖКХ оккупированных регионов Донецкой области. В Сопротивлении добавляют, что после вынужденной музыкальной паузы, которая вызвала у коллаборантов настоящую паранойю, они решили больше не работать.

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