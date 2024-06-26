У керівників так званої "днр" під час наради включився гімн України - Спротив
Київ • УНН
Кіберфахівці Руху опору отримали доступ до онлайн-зустрічі колаборантів у так званій "днр" та увімкнули український гімн, змусивши зрадників дослухати його до кінця.
Під час онлайн-наради так званого "керівництва днр", яка пройшла 24 червня, включився гімн України, який усі колаборанти дослухали до кінця. Про це повідомляє Центр національного спротиву, пише УНН.
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Повідомляється, що кіберфахівці сил Руху Опору отримали доступ до онлайн-наради і не лише отримали потрібну інформацію про ворога, але вирішили налаштувати зрадників на патріотичний лад, увімкнувши їм український гімн.
Один з учасників панічно намагався вимкнути камеру, вочевидь, не бажаючи слухати гімн рідної держави, але в результаті і він, і його колеги-зрадники урочисто дослухати до кінця
Нарада колаборантів була присвячена жахливому стану ЖКГ окупованих регіонів Донецької області. У Спротиві додають, що після вимушеної музичної паузи, яка викликала у колаборантів справжню параною, вони вирішили більше не працювати.
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