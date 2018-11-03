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В РПЦ назвали соглашение Президента Украины с патриархом Варфоломеем "политическим заказом из-за океана"

Киев  •  УНН

 • 12354 просмотра

КИЕВ. 4 ноября. УНН. Подписание патриархом Варфоломеем соглашения с Президентом Украины Петром Порошенко было “политическим шагом и лежит вне канонического поля”. Об этом в субботу заявил глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион, информирует УНН со ссылкой на агентство ТАСС.

“Последние шаги и решения патриарха Варфоломея, включая подписание сегодняшнего соглашения, лежат вне канонического поля, а находятся исключительно в политической плоскости. Выполняя заказ из-за океана, направленный на ослабление и расчленение единой Русской церкви, патриарх Варфоломей спешит выполнить этот заказ, пока не изменилась политическая конъюнктура и пока у власти в Украине находится нынешний президент”, — пояснил он.

Митрополит Иларион заявил, что после легитимизации украинских религиозных деятелей, которые “находятся в расколе”, Патриарх Константинопольский Варфоломей якобы “противопоставил себя” каноническому мировому православию и уже не может претендовать на роль вселенского координатора для других православных церквей.

“Встав на путь раскола, константинопольский патриарх сделал еще один шаг на пути противопоставления себя полноте православной церкви. Если ранее с согласия поместных церквей Константинопольский патриархат выступал для них в качестве координирующего центра, то теперь такого центра больше не существует: Константинопольский патриархат добровольно самоупразднился в качестве такового”, — сказал митрополит.

“Утверждая, что „это исключительное право Матери-Церкви даровать автокефалию, когда она считает целесообразным, когда все условия готовы для этого процесса“, патриарх Варфоломей озвучивает новую, ранее неизвестную православию модель церковного устройства, согласно которой один первоиерарх становится выше других: он может принимать единоличные решения, тогда как другие должны лишь молчаливо подчиняться, склоняя головы в священном трепете. Он уже не „первый среди равных“, а „первый без равных“, что в последние месяцы неоднократно утверждалось на разные лады иерархами Константинопольского патриархата”, — пояснил владыка Иларион, комментируя слова патриарха Варфоломея, которые он сказал при подписании ранее соглашения о сотрудничестве .

Как сообщал УНН, УПЦ МП считает, что “Филарет и Макарий не смогут участвовать в выборах главы автокефальной церкви”.

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