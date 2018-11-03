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У РПЦ назвали угоду Президента України з патріархом Варфоломієм "політичним замовленням з-за океану"

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 листопада. УНН. Підписання патріархом Варфоломієм угоди з Президентом України Петром Порошенко було “політичним кроком і лежить поза канонічного поля”. Про це в суботу заявив голова відділу зовнішніх церковних зв’язків Московського патріархату, митрополит Волоколамський Іларіон, інформує УНН з посиланням на агентство ТАРС.

“Останні кроки і рішення патріарха Варфоломія, включаючи підписання сьогоднішньої угоди, лежать поза канонічного поля, а знаходяться виключно в політичній площині. Виконуючи замовлення з-за океану, спрямоване на ослаблення і розчленовування єдиної Російської церкви, патріарх Варфоломій поспішає виконати це замовлення, поки не змінилася політична кон’юнктура і поки при владі в Україні знаходиться нинішній президент”, — пояснив він.

Митрополит Іларіон заявив, що після легітимізації українських релігійних діячів, які “перебувають в розколі”, Патріарх Константинопольський Варфоломій нібито “протиставив себе” канонічному світовому православ’ю і вже не може претендувати на роль всесвітнього координатора для інших православних церков.

“Ставши на шлях розколу, константинопольський патріарх зробив ще один крок на шляху протиставлення себе повноті православної церкви. Якщо раніше за згодою помісних церков Константинопольський патріархат виступав для них в якості координуючого центру, то тепер такого центру більше не існує: Константинопольський патріархат добровільно самоусунувся як такий”, — сказав митрополит.

“Стверджуючи, що „це виняткове право Матері-Церкви дарувати автокефалію, коли вона вважає за доцільне, коли всі умови готові для цього процесу“, патріарх Варфоломій озвучує нову, раніше невідому православ’ю модель церковного устрою, згідно з якою один першоієрарх стає вище інших: він може приймати одноосібні рішення, тоді як інші повинні лише мовчазно підкорятися, схиляючи голови в священному трепеті. Він вже не „перший серед рівних“, а „перший без рівних“, що в останні місяці неодноразово стверджувалося на різні лади ієрархами Константинопольського патріархату”, — пояснив владика Іларіон, коментуючи слова патріарха Варфоломія, які він сказав під час підписання раніше угоди про співпрацю.

Як повідомляв УНН, УПЦ МП вважає, що “Філарет і Макарій не зможуть брати участь у виборах голови автокефальної церкви”.

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