В Роттердаме прошла 23-я церемония награждения MTV Europe Music Аwards
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. В Роттердаме прошла 23-я церемония MTV Europe Music Аwards, на которой канадский поп-певец Джастин Бибер получил сразу три награды, передает УНН со ссылкой на официальный сайт премии MTV Europe Music Аwards.
Ежегодная церемония вручения наград уже в третий раз состоялась в Нидерландах, и второй раз - в Роттердаме. Как всегда, в настоящее шоу превратили не только объявления победителей, но и выступления гостей вечера и дефиле по красной дорожке.
Певица Биби Рекса (BebeRexha) была хозяйкой вечера, а триумфатором стал Джастин Бибер, получивший сразу три награды в номинациях: "Лучшая песня", "Лучший канадский исполнитель" и "Лучшая фанатская поддержка".
Леди Гага унесла награду за лучший образ и как лучшая исполнительница. Мартин Гаррикс также получил два приза: за лучшее выступление в рамках MTV World Stage и став лучшим исполнителем электронной музыки.
Лучшее выступление было также у дуэта Twenty One Pilots, которые к тому же стали лучшими альтернативными исполнителями.
Победители в других номинациях:
"Лучшее видео" - The Weeknd ft. Daft Punk, Starboy;
"Лучший исполнитель" - Шон Мендес (Shawn Mendes)
"Лучший новый артист" - Зара Ларссон (Zara Larsson)
"Лучший поп-исполнитель" - Fifth Harmony;
"Лучший рок-исполнитель" - Coldplay;
"Лучший хип-хоп исполнитель" - Drake;
"Прорыв года" - DNCE;
"Лучший британский исполнитель» - Little Mix;
"Лучший американский исполнитель" - Гранде (Ariana Grande)
"Мировая икона" - Green Day.
Напомним, Бейонсе завоевала награду "видео года" на MTV Video Music Awards 2016 .