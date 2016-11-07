В Роттердаме прошла 23-я церемония награждения MTV Europe Music Аwards

ukru
15 марта, 19:03 • 113394 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 161348 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 134815 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 127536 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 111220 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 104672 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 100905 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 132918 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 131113 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 127752 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Зеленский впервые провел разговор с новым премьером Канады: что известно

Зеленский впервые провел разговор с новым премьером Канады: что известно

16 марта, 08:59 • 46740 просмотра
За неделю саперы разминировали территорию, площадь которой равна 195 Мариинским паркам в Киеве - Генштаб

За неделю саперы разминировали территорию, площадь которой равна 195 Мариинским паркам в Киеве - Генштаб

16 марта, 09:58 • 42241 просмотра
россияне перекрутили заявление Сибиги относительно операции ВСУ на курщине - МИД

россияне перекрутили заявление Сибиги относительно операции ВСУ на курщине - МИД

16 марта, 10:49 • 72890 просмотра
Общие потери врага в живой силе с начала года превысили 100 тысяч человек - Сырский

Общие потери врага в живой силе с начала года превысили 100 тысяч человек - Сырский

16 марта, 12:25 • 38833 просмотра
"Украина скорбит вместе с македонскими друзьями": Зеленский выразил соболезнования семьям погибших в ночном клубе в Кочани

"Украина скорбит вместе с македонскими друзьями": Зеленский выразил соболезнования семьям погибших в ночном клубе в Кочани

13:01 • 33401 просмотра
публикации
Как правильно посадить плодовый сад: советы

Как правильно посадить плодовый сад: советы

15 марта, 09:00 • 132913 просмотра
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

15 марта, 07:00 • 132474 просмотра
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 268060 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 297146 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 233200 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Ким Кардашьян обнимается с роботом Tesla: новая фотосессия вызвала критику

Ким Кардашьян обнимается с роботом Tesla: новая фотосессия вызвала критику

13:56 • 21372 просмотра
Трамп получил удар микрофоном по лицу

Трамп получил удар микрофоном по лицу

15 марта, 10:19 • 108446 просмотра
Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:57 • 131113 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 114179 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 131321 просмотра
Актуальное
В Роттердаме прошла 23-я церемония награждения MTV Europe Music Аwards

В Роттердаме прошла 23-я церемония награждения MTV Europe Music Аwards

Киев • УНН

 • 11958 просмотра

КИЕВ. 7 ноября. УНН. В Роттердаме прошла 23-я церемония MTV Europe Music Аwards, на которой канадский поп-певец Джастин Бибер получил сразу три награды, передает УНН со ссылкой на официальный сайт премии MTV Europe Music Аwards.

Ежегодная церемония вручения наград уже в третий раз состоялась в Нидерландах, и второй раз - в Роттердаме. Как всегда, в настоящее шоу превратили не только объявления победителей, но и выступления гостей вечера и дефиле по красной дорожке.

Певица Биби Рекса (BebeRexha) была хозяйкой вечера, а триумфатором стал Джастин Бибер, получивший сразу три награды в номинациях: "Лучшая песня", "Лучший канадский исполнитель" и "Лучшая фанатская поддержка".

Леди Гага унесла награду за лучший образ и как лучшая исполнительница. Мартин Гаррикс также получил два приза: за лучшее выступление в рамках MTV World Stage и став лучшим исполнителем электронной музыки.

Лучшее выступление было также у дуэта Twenty One Pilots, которые к тому же стали лучшими альтернативными исполнителями.

Победители в других номинациях:

"Лучшее видео" - The Weeknd ft. Daft Punk, Starboy;

"Лучший исполнитель" - Шон Мендес (Shawn Mendes)

"Лучший новый артист" - Зара Ларссон (Zara Larsson)

"Лучший поп-исполнитель" - Fifth Harmony;

"Лучший рок-исполнитель" - Coldplay;

"Лучший хип-хоп исполнитель" - Drake;

"Прорыв года" - DNCE;

"Лучший британский исполнитель» - Little Mix;

"Лучший американский исполнитель" - Гранде (Ariana Grande)

"Мировая икона" - Green Day.

Напомним, Бейонсе завоевала награду "видео года" на MTV Video Music Awards 2016 .

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Мультимедиа

Обратиться по вопросам размещения рекламы