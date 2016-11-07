В Роттердаме прошла 23-я церемония награждения MTV Europe Music Аwards

Ежегодная церемония вручения наград уже в третий раз состоялась в Нидерландах, и второй раз - в Роттердаме. Как всегда, в настоящее шоу превратили не только объявления победителей, но и выступления гостей вечера и дефиле по красной дорожке.

Певица Биби Рекса (BebeRexha) была хозяйкой вечера, а триумфатором стал Джастин Бибер, получивший сразу три награды в номинациях: "Лучшая песня", "Лучший канадский исполнитель" и "Лучшая фанатская поддержка".

Леди Гага унесла награду за лучший образ и как лучшая исполнительница. Мартин Гаррикс также получил два приза: за лучшее выступление в рамках MTV World Stage и став лучшим исполнителем электронной музыки.

Лучшее выступление было также у дуэта Twenty One Pilots, которые к тому же стали лучшими альтернативными исполнителями.

Победители в других номинациях:

"Лучшее видео" - The Weeknd ft. Daft Punk, Starboy;

"Лучший исполнитель" - Шон Мендес (Shawn Mendes)

"Лучший новый артист" - Зара Ларссон (Zara Larsson)

"Лучший поп-исполнитель" - Fifth Harmony;

"Лучший рок-исполнитель" - Coldplay;

"Лучший хип-хоп исполнитель" - Drake;

"Прорыв года" - DNCE;

"Лучший британский исполнитель» - Little Mix;

"Лучший американский исполнитель" - Гранде (Ariana Grande)

"Мировая икона" - Green Day.

Напомним, Бейонсе завоевала награду "видео года" на MTV Video Music Awards 2016 .