У Роттердамі пройшла 23-тя церемонія нагородження MTV Europe Music Аwards
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. У Роттердамі пройшла 23-я церемонія MTV Europe Music Аwards, на якій канадський поп-співак Джастін Бібер отримав відразу три нагороди, передає УНН з посиланням на офіційний сайт премій MTV Europe Music Аwards.
Щорічна церемонія вручення нагород вже втретє відбулася в Нідерландах, та вдруге – у Роттердамі. Як завжди, на справжнє шоу перетворили не лише оголошення переможців, а й виступи гостей вечора та дефіле червоною доріжкою.
Співачка Бібі Рекса (BebeRexha) була господаркою вечора, а тріумфатором став Джастін Бібер, який отримав одразу три нагородиу номінаціях: "Найкраща пісня", "Найкращий канадський виконавець" та "Найкраща фанатська підтримка".
Леді Гага забрала нагороду за найкращий образ та як найкраща виконавиця. Мартін Гаррікс також отримав два призи: за найкращий виступ у рамках MTV World Stage та ставши найкращим виконавцем електронної музики.
Найкращий виступ був також у дуету Twenty One Pilots, які до того ж стали найкращими альтернативними виконавцями.
Переможці в інших номінаціях:
"Найкраще відео" - The Weeknd ft. Daft Punk, Starboy;
"Найкращий виконавець" - Шон Мендес (Shawn Mendes);
"Найкращий новий артист" - Зара Ларссон (Zara Larsson);
"Найкращий поп-виконавець" - Fifth Harmony;
"Найкращий рок-виконавець" - Coldplay;
"Найкращий хіп-хоп-виконавець" - Drake;
"Прорив року" - DNCE;
"Найкращий британський виконавець" - Little Mix;
"Найкращий американський виконавець" - Аріана Гранде (Ariana Grande );
"Світова ікона" - Green Day.
Нагадаємо, Бейонсе завоювала нагороду "відео року" на MTV Video Music Awards 2016.