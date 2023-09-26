В ростовской области сообщали о мощных взрывах: что известно

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КИЕВ. 26 сентября. УНН. Жители таганрога, ростовской области рф, сообщали о двух громких взрывах и сбитии беспилотника. В Министерстве информационной политики и массовых коммуникаций ростовской области заявили о якобы учениях военных, пишет УНН.

Детали

В местных СМИ появились фото с инверсионными следами в небе над таганрогом и районом в ростове-на-дону.

Сообщалось, что жители таганрога также слышали громкие звуки, похожие на взрывы.

Telegram-канал Shot писал о сбитии беспилотника над таганрогом.

Однако, в министерстве информационной политики и массовых коммуникаций ростовской области утверждают, что громкие звуки и инверсионные следы в небе над городом, которые слышали и видели жители области, вызваны якобы учениями военных.

Дополнение

В ночь вторника курскую область россии атаковали БПЛА. Отмечалось, что якобы четыре дрона были ликвидированы ночью и один утром.

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