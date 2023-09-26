В ростовской области сообщали о мощных взрывах: что известно
Киев • УНН
КИЕВ. 26 сентября. УНН. Жители таганрога, ростовской области рф, сообщали о двух громких взрывах и сбитии беспилотника. В Министерстве информационной политики и массовых коммуникаций ростовской области заявили о якобы учениях военных, пишет УНН.
Детали
В местных СМИ появились фото с инверсионными следами в небе над таганрогом и районом в ростове-на-дону.
Сообщалось, что жители таганрога также слышали громкие звуки, похожие на взрывы.
Telegram-канал Shot писал о сбитии беспилотника над таганрогом.
Однако, в министерстве информационной политики и массовых коммуникаций ростовской области утверждают, что громкие звуки и инверсионные следы в небе над городом, которые слышали и видели жители области, вызваны якобы учениями военных.
Дополнение
В ночь вторника курскую область россии атаковали БПЛА. Отмечалось, что якобы четыре дрона были ликвидированы ночью и один утром.