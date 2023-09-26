У ростовській області повідомляли про потужні вибухи: що відомо
Київ • УНН
КИЇВ. 26 вересня. УНН. Жителі таганрога, ростовської області рф, повідомляли про два гучних вибухи і збиття безпілотника. В Міністерстві інформаційної політики та масових комунікацій ростовської області заявили про нібито навчання військових, пише УНН.
Деталі
В місцевих ЗМІ з'явилися фото з інверсійними слідами в небі над таганрогом і районом у ростові-на-дону.
Повідомлялося, що жителі таганрога також чули гучні звуки, схожі на вибухи.
Telegram-канал Shot писав про збиття безпілотника над таганрогом.
Однак, в міністерстві інформаційної політики та масових комунікацій ростовської області стверджують, що гучні звуки та інверсійні сліди в небі над містом, які чули й бачили жителі області, спричинені буцімто навчаннями військових.
Доповнення
У ніч вівторка курську область росії атакували БПЛА. Зазначалося, що нібито чотири дрони було ліквідовано вночі і один зранку.