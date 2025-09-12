У россиян закончилась пехота на Гуляйпольском направлении – на штурмы бросают даже поваров – ГУР
Украинская разведка перехватила разговоры, свидетельствующие о критической нехватке живой силы в армии РФ. На Гуляйпольском направлении в бой бросают даже поваров и раненых.
Украинская военная разведка перехватила разговоры оккупантов, свидетельствующие о критической нехватке живой силы в войсках РФ. На Гуляйпольском направлении российское командование бросает в бой даже поваров, связистов и раненых. Об этом сообщает ГУР, пишет УНН.
По данным ГУР, из-за профессиональных действий Сил обороны Украины и провалов российской мобилизационной кампании армия РФ несет катастрофические потери. В разговорах, которые перехватили украинские спецслужбы, штурмовики откровенно жалуются на собственное состояние и отсутствие подкрепления.
Один из российских боевиков, травмированный во время боев, говорит:
"Двигаться не могу. Коленям конец, даже встать на них не могу".
Однако командир роты не выказал никакого сочувствия и ответил с цинизмом:
"Ты предлагаешь, чтобы командир роты принес тебе колесо и покатал тебя? Я правильно понимаю?"
В дальнейшем разговоре он признает критическую ситуацию с личным составом:
"Людей нет, все полегли. Уже повара идут в бой, потому что вы не можете победить. Поваров привезли сюда, связистов привезли – всех уже убили".
ГУР подчеркивает, что свидетельства оккупантов еще раз доказывают: российская армия брошена в изнурительные "мясные штурмы", где командиры относятся к подчиненным как к расходному материалу.
В то же время разведка напоминает: каждый российский военнослужащий имеет шанс спастись, отказавшись от участия в войне. Для этого достаточно написать в специальный Telegram-бот проекта "Хочу жить" – @spasisebyabot.
