Эксклюзив
08:46 • 944 просмотра
Большое количество аптек в Украине обеспечивает доступность лекарств для пациентов - эксперты
08:16 • 2550 просмотра
Великобритания ужесточила санкции против рф: глава МИД прибыла в Киев
Эксклюзив
07:34 • 7582 просмотра
Автомобиль с номерами прикрытия: детали ДТП с участием детектива НАБУ
05:51 • 32658 просмотра
Принц Гарри прибыл в Киев с необъявленным визитом - The Guardian
11 сентября, 19:17 • 36572 просмотра
Украина выделила землю для строительства завода Rheinmetall по производству снарядов - Шмыгаль
11 сентября, 15:15 • 50532 просмотра
Украинская авиация в действии: компания "XENA" участвует в тендерах ЕС и планирует расширять авиапарк
11 сентября, 14:55 • 75808 просмотра
Рада на следующей неделе может рассмотреть законопроект о военном омбудсмене: что изменилось ко второму чтению
Эксклюзив
11 сентября, 14:49 • 39594 просмотра
Благодаря лидерству Трампа путин начал хоть на что-то реагировать: МИД о важности трехсторонней встречи
11 сентября, 14:33 • 30650 просмотра
Кая Каллас прогнозирует как минимум еще два года войны в Украине
Эксклюзив
11 сентября, 14:08 • 51176 просмотра
Экономический террор основан на психологии: как враг пытается дестабилизировать Украину
У россиян закончилась пехота на Гуляйпольском направлении – на штурмы бросают даже поваров – ГУР

Киев • УНН

 • 54 просмотра

Украинская разведка перехватила разговоры, свидетельствующие о критической нехватке живой силы в армии РФ. На Гуляйпольском направлении в бой бросают даже поваров и раненых.

У россиян закончилась пехота на Гуляйпольском направлении – на штурмы бросают даже поваров – ГУР

Украинская военная разведка перехватила разговоры оккупантов, свидетельствующие о критической нехватке живой силы в войсках РФ. На Гуляйпольском направлении российское командование бросает в бой даже поваров, связистов и раненых. Об этом сообщает ГУР, пишет УНН.

Подробности

По данным ГУР, из-за профессиональных действий Сил обороны Украины и провалов российской мобилизационной кампании армия РФ несет катастрофические потери. В разговорах, которые перехватили украинские спецслужбы, штурмовики откровенно жалуются на собственное состояние и отсутствие подкрепления.

"Один еврей будет иметь 400 рабов славянских": ГУР перехватило антисемитский бред от жительницы РФ06.08.25, 22:00 • 11586 просмотров

Один из российских боевиков, травмированный во время боев, говорит:

"Двигаться не могу. Коленям конец, даже встать на них не могу".

Однако командир роты не выказал никакого сочувствия и ответил с цинизмом:

"Ты предлагаешь, чтобы командир роты принес тебе колесо и покатал тебя? Я правильно понимаю?"

В дальнейшем разговоре он признает критическую ситуацию с личным составом:

"Людей нет, все полегли. Уже повара идут в бой, потому что вы не можете победить. Поваров привезли сюда, связистов привезли – всех уже убили".

ГУР подчеркивает, что свидетельства оккупантов еще раз доказывают: российская армия брошена в изнурительные "мясные штурмы", где командиры относятся к подчиненным как к расходному материалу.

В то же время разведка напоминает: каждый российский военнослужащий имеет шанс спастись, отказавшись от участия в войне. Для этого достаточно написать в специальный Telegram-бот проекта "Хочу жить" – @spasisebyabot.

ГУР перехватило приказ командира рф о казни украинских военнопленных12.07.25, 12:07 • 63569 просмотров

Степан Гафтко

Война в Украине
Главное управление разведки Украины
Украина