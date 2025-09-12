У росіян закінчилась піхота на Гуляйпільському напрямку – на штурми кидають навіть кухарів – ГУР
Київ • УНН
Українська розвідка перехопила розмови, що свідчать про критичну нестачу живої сили в армії рф. На Гуляйпільському напрямку у бій кидають навіть кухарів і поранених.
Українська воєнна розвідка перехопила розмови окупантів, які свідчать про критичну нестачу живої сили у військах рф. На Гуляйпільському напрямку російське командування кидає у бій навіть кухарів, зв’язківців і поранених. Про це повідомляє ГУР, пише УНН.
Деталі
За даними ГУР, через професійні дії Сил оборони України та провали російської мобілізаційної кампанії армія рф зазнає катастрофічних втрат. У розмовах, які перехопили українські спецслужби, штурмовики відверто скаржаться на власний стан і відсутність підкріплення.
"Один єврей матиме 400 рабів слов'янських": ГУР перехопило антисемітську маячню від жительки рф06.08.25, 22:00 • 11586 переглядiв
Один із російських бойовиків, травмований під час боїв, каже:
"Рухатися не можу. Колінам кінець, навіть стати на них не можу".
Проте командир роти не виявив жодного співчуття та відповів із цинізмом:
"Ти пропонуєш, щоб командир роти приніс тобі колесо і покатав тебе? Я правильно розумію?"
У подальшій розмові він визнає критичну ситуацію з особовим складом:
"Людей немає, усі полягли. Уже кухарі йдуть у бій, бо ви не можете перемогти. Кухарів привезли сюди, зв’язківців привезли – усіх уже вбили".
ГУР підкреслює, що свідчення окупантів ще раз доводять: російська армія кинута у виснажливі "м’ясні штурми", де командири ставляться до підлеглих як до витратного матеріалу.
Водночас розвідка нагадує: кожен російський військовослужбовець має шанс врятуватися, відмовившись від участі у війні. Для цього достатньо написати у спеціальний Telegram-бот проєкту "Хочу жить" – @spasisebyabot.
ГУР перехопило наказ командира рф про страту українських військовополонених12.07.25, 12:07 • 63569 переглядiв