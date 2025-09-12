У росіян закінчилась піхота на Гуляйпільському напрямку – на штурми кидають навіть кухарів – ГУР

$41.210.09
Ексклюзив
08:46 • 884 перегляди
Велика кількість аптек в Україні забезпечує доступність ліків для пацієнтів - експерти
08:16 • 2508 перегляди
Велика Британія посилила санкції проти рф: глава МЗС прибула до Києва
Ексклюзив
07:34 • 7548 перегляди
Авто на номерах прикриття: деталі ДТП за участю детектива НАБУ
05:51 • 32634 перегляди
Принц Гаррі прибув до Києва з неоголошеним візитом - The Guardian
11 вересня, 19:17 • 36554 перегляди
Україна виділила землю для будівництва заводу Rheinmetall з виробництва снарядів - Шмигаль
11 вересня, 15:15 • 50521 перегляди
Українська авіація в дії: компанія "XENA" бере участь у тендерах ЄС та планує розширювати авіапарк
11 вересня, 14:55 • 75774 перегляди
Рада наступного тижня може розглянути законопроєкт про військового омбудсмана: що змінилося до другого читання
Ексклюзив
11 вересня, 14:49 • 39591 перегляди
Завдяки лідерству Трампа путін почав хоч на щось реагувати: МЗС про важливість тристоронньої зустрічі
11 вересня, 14:33 • 30646 перегляди
Кая Каллас прогнозує щонайменше ще два роки війни в Україні
Ексклюзив
11 вересня, 14:08 • 51156 перегляди
Економічний терор заснований на психології: як ворог намагається дестабілізувати Україну
Популярнi новини
Влада рф заявляє про збиття семи дронів над москвою: наслідки уточнюються11 вересня, 23:40 • 27372 перегляди
Окупанти завозять масовку на "псевдовибори" в Севастополі - ЦНС12 вересня, 01:20 • 26953 перегляди
Тисячі українських чоловіків у віці від 18 до 22 років виїхали до Польщі з 28 серпня12 вересня, 01:21 • 27204 перегляди
ленінградська область рф зазнала масованої атаки дронів: що відомо03:57 • 5658 перегляди
Армія рф втратила 890 військових та 40 артсистем за добу - Генштаб04:42 • 21682 перегляди
Велика кількість аптек в Україні забезпечує доступність ліків для пацієнтів - експерти
08:46 • 876 перегляди
Рада наступного тижня може розглянути законопроєкт про військового омбудсмана: що змінилося до другого читання 11 вересня, 14:55 • 75768 перегляди
11 вересня, 14:08 • 51153 перегляди
Осіннє тепло в чашці: 5 напоїв для затишних вечорівPhoto11 вересня, 11:11 • 67785 перегляди
Річниця терактів 11 вересня: яким був наймасштабніший теракт в історії людства11 вересня, 05:01 • 72372 перегляди
Шон Вайт і Ніна Добрев розірвали заручини після п’яти років стосунків11 вересня, 14:57 • 25414 перегляди
Осіннє тепло в чашці: 5 напоїв для затишних вечорівPhoto11 вересня, 11:11 • 67785 перегляди
Тelegraph: принц Гаррі вперше за майже 2 роки зустрівся з батьком - королем Чарльзом11 вересня, 07:32 • 35467 перегляди
Coldplay анонсували продовження туру "Music Of The Spheres" у 2027 році: попереду понад 130 нових концертів10 вересня, 12:07 • 42005 перегляди
Весілля на подіумі: дизайнерка Катя Сільченко вийшла заміж під час фіналу Ukrainian Fashion WeekPhoto9 вересня, 07:45 • 107250 перегляди
У росіян закінчилась піхота на Гуляйпільському напрямку – на штурми кидають навіть кухарів – ГУР

Київ • УНН

 • 42 перегляди

Українська розвідка перехопила розмови, що свідчать про критичну нестачу живої сили в армії рф. На Гуляйпільському напрямку у бій кидають навіть кухарів і поранених.

Українська воєнна розвідка перехопила розмови окупантів, які свідчать про критичну нестачу живої сили у військах рф. На Гуляйпільському напрямку російське командування кидає у бій навіть кухарів, зв’язківців і поранених. Про це повідомляє ГУР, пише УНН.

Деталі

За даними ГУР, через професійні дії Сил оборони України та провали російської мобілізаційної кампанії армія рф зазнає катастрофічних втрат. У розмовах, які перехопили українські спецслужби, штурмовики відверто скаржаться на власний стан і відсутність підкріплення.

"Один єврей матиме 400 рабів слов'янських": ГУР перехопило антисемітську маячню від жительки рф06.08.25, 22:00 • 11586 переглядiв

Один із російських бойовиків, травмований під час боїв, каже:

"Рухатися не можу. Колінам кінець, навіть стати на них не можу".

Проте командир роти не виявив жодного співчуття та відповів із цинізмом:

"Ти пропонуєш, щоб командир роти приніс тобі колесо і покатав тебе? Я правильно розумію?"

У подальшій розмові він визнає критичну ситуацію з особовим складом:

"Людей немає, усі полягли. Уже кухарі йдуть у бій, бо ви не можете перемогти. Кухарів привезли сюди, зв’язківців привезли – усіх уже вбили".

ГУР підкреслює, що свідчення окупантів ще раз доводять: російська армія кинута у виснажливі "м’ясні штурми", де командири ставляться до підлеглих як до витратного матеріалу.

Водночас розвідка нагадує: кожен російський військовослужбовець має шанс врятуватися, відмовившись від участі у війні. Для цього достатньо написати у спеціальний Telegram-бот проєкту "Хочу жить" – @spasisebyabot.

ГУР перехопило наказ командира рф про страту українських військовополонених12.07.25, 12:07 • 63569 переглядiв

Степан Гафтко

