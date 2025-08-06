"Один єврей матиме 400 рабів слов'янських": ГУР перехопило антисемітську маячню від жительки рф

$41.680.11
48.090.26
ukenru
17:38 • 11534 перегляди
Обговорили те, що було озвучено в москві: Зеленський поговорив із Трампом та європейськими лідерами
17:25 • 23448 перегляди
Новий варіант коронавірусу Stratus виявлено на Полтавщині: що про нього відомо
Ексклюзив
14:54 • 62011 перегляди
Контроль ризикової іноземної компанії над українськими Ми-8: чому рішення Державіаслужби порушує питання безпеки та довіри
Ексклюзив
13:33 • 51272 перегляди
БАДи - це зло? Що думають лікарі про вітаміни і спроби зарегулювати цей ринок
13:32 • 52064 перегляди
Україна намагається розблокувати транзит через Молдову: МЗС про ситуацію із депортованими українцями на грузинському КПП
Ексклюзив
6 серпня, 13:30 • 42711 перегляди
Закриття справи проти головного юриста НБУ Зими оскаржать в суді – Олена Сосєдка
6 серпня, 13:03 • 84230 перегляди
Новий механізм постачання зброї Україні PURL: що передбачає ініціатива
Ексклюзив
6 серпня, 10:11 • 69953 перегляди
Держцентр зайнятості назвав професії з відсутнім попитом та найзатребуваніші спеціальності
6 серпня, 09:59 • 47173 перегляди
рф атакувала на Одещині компресорну станцію ГТС на маршруті для газу зі США та Азербайджану - Міненерго
Ексклюзив
6 серпня, 09:59 • 43778 перегляди
Вибіркове правосуддя: як закрили справу головного юриста НБУ Олександра Зими
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+19°
2м/с
90%
752мм
Популярнi новини
Netflix представив першу частину другого сезону "Венздей": більше таємниць і сімейних драм6 серпня, 10:39 • 88991 перегляди
Італійська кухня вдома: п'ять рецептів пасти на будь-який смак6 серпня, 12:01 • 52474 перегляди
Бій з вітряками: маркетинг на фармринку заборонений майже пів року, а нардеп Кузьміних і далі з ним бореться6 серпня, 12:02 • 86064 перегляди
Програма лікування безпліддя: у МОЗ пояснили вікове обмеження для жінок6 серпня, 12:59 • 66621 перегляди
Defence City запускають без авіації? Чому це ставить під загрозу стратегічну перевагу України 14:07 • 54299 перегляди
Публікації
Контроль ризикової іноземної компанії над українськими Ми-8: чому рішення Державіаслужби порушує питання безпеки та довіри
Ексклюзив
14:54 • 62011 перегляди
Defence City запускають без авіації? Чому це ставить під загрозу стратегічну перевагу України 14:07 • 54634 перегляди
Новий механізм постачання зброї Україні PURL: що передбачає ініціатива 6 серпня, 13:03 • 84229 перегляди
Програма лікування безпліддя: у МОЗ пояснили вікове обмеження для жінок6 серпня, 12:59 • 66972 перегляди
Бій з вітряками: маркетинг на фармринку заборонений майже пів року, а нардеп Кузьміних і далі з ним бореться6 серпня, 12:02 • 86399 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Денис Шмигаль
Олександр Сирський
Кір Стармер
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Білий дім
Донецька область
Сумська область
Реклама
УНН Lite
Netflix представив першу частину другого сезону "Венздей": більше таємниць і сімейних драм6 серпня, 10:39 • 89273 перегляди
Зірка "Дому дракона" Метт Сміт приєднується до "Зоряних війн" - ЗМІ6 серпня, 07:07 • 104958 перегляди
Репер Diddy звернувся до Трампа щодо помилування - ЗМІ6 серпня, 05:58 • 98582 перегляди
Том Голланд показав перші кадри з нового фільму "Людина-павук: Новий день"Photo4 серпня, 15:58 • 111589 перегляди
Гейлі Бібер показала фото сина та зізналася, що важко пережила несподівану вагітністьPhoto4 серпня, 13:38 • 130088 перегляди
Актуальне
The New York Times
COVID-19
Мі-8
ChatGPT
Шахед-136

"Один єврей матиме 400 рабів слов'янських": ГУР перехопило антисемітську маячню від жительки рф

Київ • УНН

 • 1566 перегляди

ГУР МО перехопило розмову мешканки Бєлгородської області, яка поширює антисемітські теорії змови. Вона стверджує, що США та Ізраїль планують побудувати осередок зла на Храмовій горі, а слов'яни стануть рабами євреїв.

"Один єврей матиме 400 рабів слов'янських": ГУР перехопило антисемітську маячню від жительки рф

У новому перехопленні воєнної розвідки жителька бєлгородської області поширює антисемітські теорії змови, нав’язані кремлівською пропагандою. Вона озвучує вигадані "загрози" від США та Ізраїлю, повідомляє ГУР МО передає УНН.

Деталі

У перехопленій воєнною розвідкою розмові жителька-антисемітка з бєлгородщини описує "загрозу" для росії, яку нібито становлять євреї, а також озвучує трансльовані російською пропагандою теорії змов.

"Все не так просто. І Трамп не просто так вдруге прийшов... Насправді там кермує глобалістський уряд", — "застерігає" росіянка.

Її заяви вочевидь просякнуті страхами, нав’язаними кремлівською пропагандою: нібито США та Ізраїль мають спільний план збудувати на Храмовій горі осередок зла, а слов’яни, за її словами, начебто приречені стати рабами євреїв.

"Це зрозуміло. Це розуміють усі – щоб Ізраїль почав диктувати усьому світу, як жити та що робити. Один єврей матиме 400 слов'янських рабів. Ось так", - упевнено розповідає жителька бєлгородщини.

ГУР оновило список "Рупори кремля", додавши 16 нових осіб 28.07.25, 12:24 • 12105 переглядiв

Альона Уткіна

Війна
Ізраїль
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки