"Один єврей матиме 400 рабів слов'янських": ГУР перехопило антисемітську маячню від жительки рф
Київ • УНН
ГУР МО перехопило розмову мешканки Бєлгородської області, яка поширює антисемітські теорії змови. Вона стверджує, що США та Ізраїль планують побудувати осередок зла на Храмовій горі, а слов'яни стануть рабами євреїв.
У новому перехопленні воєнної розвідки жителька бєлгородської області поширює антисемітські теорії змови, нав’язані кремлівською пропагандою. Вона озвучує вигадані "загрози" від США та Ізраїлю, повідомляє ГУР МО передає УНН.
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У перехопленій воєнною розвідкою розмові жителька-антисемітка з бєлгородщини описує "загрозу" для росії, яку нібито становлять євреї, а також озвучує трансльовані російською пропагандою теорії змов.
"Все не так просто. І Трамп не просто так вдруге прийшов... Насправді там кермує глобалістський уряд", — "застерігає" росіянка.
Її заяви вочевидь просякнуті страхами, нав’язаними кремлівською пропагандою: нібито США та Ізраїль мають спільний план збудувати на Храмовій горі осередок зла, а слов’яни, за її словами, начебто приречені стати рабами євреїв.
"Це зрозуміло. Це розуміють усі – щоб Ізраїль почав диктувати усьому світу, як жити та що робити. Один єврей матиме 400 слов'янських рабів. Ось так", - упевнено розповідає жителька бєлгородщини.
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