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"Один еврей будет иметь 400 рабов славянских": ГУР перехватило антисемитский бред от жительницы РФ

Киев • УНН

 • 1594 просмотра

ГУР МО перехватило разговор жительницы Белгородской области, которая распространяет антисемитские теории заговора. Она утверждает, что США и Израиль планируют построить очаг зла на Храмовой горе, а славяне станут рабами евреев.

"Один еврей будет иметь 400 рабов славянских": ГУР перехватило антисемитский бред от жительницы РФ

В новом перехвате военной разведки жительница белгородской области распространяет антисемитские теории заговора, навязанные кремлевской пропагандой. Она озвучивает вымышленные "угрозы" от США и Израиля, сообщает ГУР МО, передает УНН.

Детали

В перехваченном военной разведкой разговоре жительница-антисемитка из белгородщины описывает "угрозу" для россии, которую якобы представляют евреи, а также озвучивает транслируемые российской пропагандой теории заговоров.

"Все не так просто. И Трамп не просто так второй раз пришел... На самом деле там руководит глобалистское правительство", — "предостерегает" россиянка.

Ее заявления очевидно пропитаны страхами, навязанными кремлевской пропагандой: якобы США и Израиль имеют общий план построить на Храмовой горе очаг зла, а славяне, по ее словам, якобы обречены стать рабами евреев.

"Это понятно. Это понимают все – чтобы Израиль начал диктовать всему миру, как жить и что делать. Один еврей будет иметь 400 славянских рабов. Вот так", - уверенно рассказывает жительница белгородщины.

ГУР обновило список "Рупоры кремля", добавив 16 новых лиц28.07.25, 12:24 • 12105 просмотров

Алена Уткина

Война
Израиль
Дональд Трамп
Соединённые Штаты