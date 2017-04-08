В Российском центре науки заявили о блокировании "Тотального диктанта" активистами

"Пришла праворадикальная группа до 50 человек, если я правильно понимаю, "Национального корпуса" и сообщили нам, что они не хотят, чтобы здесь (в Российском центре науки и культуры в Киеве - ред.) проходила международная акция, которая в 72 странах мира проходит под названием "Тотальный диктант", - сообщил собеседник агентства.

Сейчас, по словам сотрудника Российского центра науки и культуры в Киеве, активисты ушли, но, как ожидается, вернутся в 13 часов с тем, чтобы проконтролировать, проводится акция "Тотальный диктант".

По словам собеседника, у здания центра находятся представители полиции.

Напомним, активисты пришли на акцию под Российский центр науки в Киеве.