В Российском центре науки заявили о блокировании "Тотального диктанта" активистами
Киев • УНН
КИЕВ. 8 апреля. УНН. Активисты блокируют проведение "Тотального диктанта" в Российском центре науки и культуры в Киеве в субботу. Об этом сообщили УНН в Российском центре науки и культуры в Киеве.
"Пришла праворадикальная группа до 50 человек, если я правильно понимаю, "Национального корпуса" и сообщили нам, что они не хотят, чтобы здесь (в Российском центре науки и культуры в Киеве - ред.) проходила международная акция, которая в 72 странах мира проходит под названием "Тотальный диктант", - сообщил собеседник агентства.
Сейчас, по словам сотрудника Российского центра науки и культуры в Киеве, активисты ушли, но, как ожидается, вернутся в 13 часов с тем, чтобы проконтролировать, проводится акция "Тотальный диктант".
По словам собеседника, у здания центра находятся представители полиции.
Напомним, активисты пришли на акцию под Российский центр науки в Киеве.