У Російському центрі науки заявили про блокування "Тотального диктанту" активістами

"Прийшла праворадикальна група до 50 осіб, якщо я правильно розумію, "Національного корпусу" і повідомили нам, що вони не хочуть, щоб тут (у Російському центрі науки і культури в Києві – ред.) відбувалася міжнародна акція, яка в 72 країнах світу відбувається під назвою "Тотальний диктант", - повідомив співрозмовник агентства.

Наразі, за словами співробітника Російського центру науки і культури у Києві, активісти пішли, але, як очікується, повернуться о 13 годині з тим, щоб проконтролювати, чи проводиться акція "Тотальний диктант".

За словами співрозмовника, біля будівлі центру є представники поліції.

Нагадаємо, активісти прийшли на акцію під Російський центр науки у Києві.