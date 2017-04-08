У Російському центрі науки заявили про блокування "Тотального диктанту" активістами
Київ • УНН
КИЇВ. 8 квітня. УНН. Активісти блокують проведення "Тотального диктанту" у Російському центрі науки і культури в Києві у суботу. Про це повідомили УНН у Російському центрі науки і культури в Києві.
"Прийшла праворадикальна група до 50 осіб, якщо я правильно розумію, "Національного корпусу" і повідомили нам, що вони не хочуть, щоб тут (у Російському центрі науки і культури в Києві – ред.) відбувалася міжнародна акція, яка в 72 країнах світу відбувається під назвою "Тотальний диктант", - повідомив співрозмовник агентства.
Наразі, за словами співробітника Російського центру науки і культури у Києві, активісти пішли, але, як очікується, повернуться о 13 годині з тим, щоб проконтролювати, чи проводиться акція "Тотальний диктант".
За словами співрозмовника, біля будівлі центру є представники поліції.
Нагадаємо, активісти прийшли на акцію під Російський центр науки у Києві.