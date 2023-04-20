В российском формировании "невский" увеличивается количество желающих покинуть свои подразделения - Генштаб

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"В подразделениях российского “добровольческого” формирования “Невский”, которые участвуют в боевых действиях в Донецкой области, российские военнослужащие имеют низкий уровень морально-психологического состояния.

Увеличивается количество желающих оставить свои подразделения и выбыть из районов ведения боевых действий в российскую федерацию", - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что основными факторами увеличения количества желающих покинуть формирования являются большие потери в живой силе во время ведения боевых действий, несвоевременное обеспечение оккупантов боеприпасами, и неопределенность со сроками пополнения личного состава подразделений, понесших боевые потери.

Также, в Генштабе добавляют, что в населенном пункте Изюмовка на временно оккупированных территориях Автономной Республики Крым, около 400 военнослужащих срочной службы российских оккупационных войск, расквартированных на базе отдыха “Долина Скифов”, планируются к перемещению на оборонительные позиции в районе населенного пункта Владимировка Автономной Республики Крым.

Напомним

Ранее, Генштаб сообщил, что пвк "вагнер" понес большие потери на Бахмутском направлении.