В российском формировании "невский" увеличивается количество желающих покинуть свои подразделения - Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 20 апреля. УНН. В добровольческом российском формировании "невский" увеличивается количество желающих покинуть свои подразделения. Об этом пишет УНН со ссылкой на Генштаб ВСУ.
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"В подразделениях российского “добровольческого” формирования “Невский”, которые участвуют в боевых действиях в Донецкой области, российские военнослужащие имеют низкий уровень морально-психологического состояния.
Увеличивается количество желающих оставить свои подразделения и выбыть из районов ведения боевых действий в российскую федерацию", - говорится в сообщении.
Детали
Отмечается, что основными факторами увеличения количества желающих покинуть формирования являются большие потери в живой силе во время ведения боевых действий, несвоевременное обеспечение оккупантов боеприпасами, и неопределенность со сроками пополнения личного состава подразделений, понесших боевые потери.
Также, в Генштабе добавляют, что в населенном пункте Изюмовка на временно оккупированных территориях Автономной Республики Крым, около 400 военнослужащих срочной службы российских оккупационных войск, расквартированных на базе отдыха “Долина Скифов”, планируются к перемещению на оборонительные позиции в районе населенного пункта Владимировка Автономной Республики Крым.
Напомним
Ранее, Генштаб сообщил, что пвк "вагнер" понес большие потери на Бахмутском направлении.