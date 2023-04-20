У російському формуванні "невський" збільшується кількість бажаючих залишити свої підрозділи - Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. У добровольчому російському формуванні "невський" збільшується кількість бажаючих залишити свої підрозділи. Про це пише УНН з посиланням на Генштаб ЗСУ.
Цитата
"В підрозділах російського “добровольчого” формування “Невський”, які беруть участь в бойових діях на Донеччині, російські військовослужбовці мають низький рівень морально-психологічного стану.
Збільшується кількість бажаючих залишити свої підрозділи та вибути з районів ведення бойових дій до російської федерації", - йдеться в повідомленні.
Деталі
Зазначається, що основними чинниками збільшення кількості бажаючих залишити формування є великі втрати в живій силі під час ведення бойових дій, несвоєчасне забезпечення окупантів боєприпасами, та невизначеність з термінами поповнення особового складу підрозділів, що зазнали бойових втрат.
Також, у Генштабі додають, що в населеному пункті Ізюмівка на тимчасово окупованих територіях Автономної Республіки Крим, близько 400 військовослужбовців строкової служби російських окупаційних військ, які розквартировані на базі відпочинку “Долина Скіфів”, плануються до переміщення на оборонні позиції в районі населеного пункту Володимирівка Автономної Республіки Крим.
Нагадаємо
Раніше, Генштаб повідомив, що пвк "вагнер" зазнав великих втрат на Бахмутському напрямку.