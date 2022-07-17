В российский плен попал еще один британец, воевавший за Украину

ukru
11:23 • 17028 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

10:46 • 34220 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

09:00 • 66635 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 113569 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 124246 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Эксклюзив
14 марта, 16:00 • 112223 просмотра

Тренды весны 2025: люкс-спорт, лен, шифон и объемные аксессуары

14 марта, 14:57 • 141579 просмотра

Официально: ЕС продлил санкции против рф еще на полгода, но не возобновил 4 человек в списке

14 марта, 14:16 • 139862 просмотра

В Одессе задержали подозреваемого в убийстве активиста Ганула – МВД

14 марта, 13:40 • 114089 просмотра

Трамп после переговоров с путиным: "есть очень хороший шанс" для завершения войны

Эксклюзив
14 марта, 13:04 • 107135 просмотра

Неделя борьбы с глаукомой: офтальмолог рассказал, как защитить свое зрение

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В Киеве остановлено движение поездов между станциями "Лесная" и "Днепр"

В Киеве остановлено движение поездов между станциями "Лесная" и "Днепр"

15 марта, 04:29 • 73516 просмотра
В Запорожской области поврежден инфраструктурный объект из-за вражеской агрессии

В Запорожской области поврежден инфраструктурный объект из-за вражеской агрессии

15 марта, 04:39 • 63244 просмотра
Самолеты страны-агрессора вошли в идентификационную зону обороны Южной Кореи

Самолеты страны-агрессора вошли в идентификационную зону обороны Южной Кореи

15 марта, 04:53 • 29022 просмотра
Одесская область снова под ударом: повреждена инфраструктура, есть пострадавший

Одесская область снова под ударом: повреждена инфраструктура, есть пострадавший

15 марта, 06:34 • 24669 просмотра
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

07:00 • 70537 просмотра
публикации
Как правильно посадить плодовый сад: советы

Как правильно посадить плодовый сад: советы

09:00 • 66621 просмотра
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

07:00 • 70537 просмотра
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 240106 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 269955 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 206834 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Трамп получил удар микрофоном по лицу

Трамп получил удар микрофоном по лицу

10:19 • 12826 просмотра
Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:57 • 113565 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 103306 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 121082 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 123482 просмотра
Актуальное
В российский плен попал еще один британец, воевавший за Украину

В российский плен попал еще один британец, воевавший за Украину

Киев • УНН

 • 170930 просмотра

КИЕВ. 17 июля. УНН. Еще одного, уже третьего пленного британца Джона Гардинга показали на видео российские журналисты. Об этом УНН сообщает со ссылкой на BBC.

На записи британец обращается за помощью к Борису Джонсону. Как сообщает BBC, Гардинг находится в российском плену на территории самопровозглашенной "ДНР".

Джон Гардинг – военных парамедик, имеющий возраст более пятидесяти лет, родом из Сандерленда. Интервью на видео у него берет телеведущая российского государственного телеканала. Во время разговора он просит помощи у премьер-министра Великобритании. Гардинг рассказал, что ему сообщили об угрозе смертной казни.

Известно, что Гардинг попал в плен в мае во время боев за "Азовсталь" в составе национальной гвардии Украины. Тогда украинские подразделения, оборонявшие юго-восточный город Мариуполь, были вынуждены сдаться.

В российском видео говорится, что он был в составе полка "Азов". Гардинг рассказывал друзьям, что он сражается в составе украинской Национальной гвардии.

Друзья и семья Гардинга подтвердили BBC, что на видео он и его семью поддерживает министерство иностранных дел Британии.

Он воевал на Донбассе на востоке Украины с 2018 года. Ранее он рассказал BBC, что приехал туда, чтобы использовать свои навыки боевого медика, чтобы помочь в борьбе с пророссийскими боевиками.

Напомним

Двое других британцев, Эйден Аслин и Шон Пиннер, также были захвачены в Мариуполе, были приговорены к смертной казни подконтрольной Россией "прокуратурой" в "ДНР".

МИД Великобритании выразил обеспокоенность задержанием британцев. Правительство Великобритании заявило, что с ними следует обращаться как с военнопленными в соответствии с нормами Женевской конвенции.

Но Россия не считает их военнопленными с соответствующими правами.

Ранее британский гуманитарный работник Пол Ури умер во время заключения пророссийскими сепаратистами на востоке Украины. Представители "ДНР" заявили, что он скончался в плену 10 июля из-за ухудшения состояния здоровья и стресса.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ВойнаполитикаКриминал и ЧП

Обратиться по вопросам размещения рекламы