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У російський полон потрапив ще один британець, що воював за Україну

У російський полон потрапив ще один британець, що воював за Україну

Київ • УНН

 • 170935 перегляди

КИЇВ. 17 липня. УНН. Ще одного, вже третього полоненого британця Джона Гардінга показали на відео російські журналісти. Про це УНН повідомляє з посиланням на ВВС.

На запису британець звертається за допомогою до Бориса Джонсона. Як повідомляє ВВС, Гардінг перебуває у російському полоні на території самопроголошеної "ДНР".

Джон Гардінг - військових парамедик, має вік понад п'ятдесят років, родом із Сандерленда. Інтерв'ю на відео в нього бере телеведуча державного російського телеканалу. Під час розмови він просить про допомогу у прем'єр-міністра Великої Британії. Гардінг розповів, що йому повідомили про загрозу смертної кари.

Відомо, що Гардінг потрапив у полон у травні під час боїв за "Азовсталь" у складі національної гвардії України. Тоді українські підрозділи, які обороняли південно-східне місто Маріуполь, були змушені здатися.

У російському відео йдеться, що він був у складі полку "Азов". Гардінг розповідав друзям, що він воює в складі української Національної гвардії.

Друзі та сім'я Гардінга підтвердили BBC, що на відео він, і його сім'ю підтримує міністерство закордонних справ Британії.

Він воював на Донбасі на сході України з 2018 року. Раніше він розповів ВВС, що приїхав туди, щоб використати свої навички бойового медика, щоб допомогти в боротьбі з проросійськими бойовиками.

Нагадаємо

Двоє інших британців, Ейден Аслін і Шон Піннер, які також були захоплені в Маріуполі, були засуджені до смертної кари підконтрольною Росією "прокуратурою" в "ДНР".

МЗС Великої Британії висловило стурбованість затриманням британців. Уряд Великої Британії заявив, що з ними слід поводитися як з військовополоненими відповідно до норм Женевської конвенції.

Але Росія не вважає їх військовополоненими з відповідними правами.

Раніше британський гуманітарний працівник Пол Урі помер під час ув'язнення проросійськими сепаратистами на сході України. Представники "ДНР" заявили, що він помер у полоні 10 липня через погіршення стану здоров'я та "стресу".

Українські Національні Новини

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