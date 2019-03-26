В российской Ингушетии собрался митинг против решения властей

Митинг начался в столице Ингушетии - Магасе - утром. Акция согласована властями.

Участник акции протеста, руководитель правозащитной организации "Машр" Магомед Муцольгов заявил, что "в городе огромное количество силовиков". "На площади в Магасе собралось уже около 10 тысяч человек", - сообщил он.

Акции протеста начались после принятого решения о границе между Ингушетией и Чечней. Соглашение об этом в сентябре 2018 года подписали лидеры двух регионов. Оно предусматривает обмен территориями. В ноябре в Ингушетии предложили провести референдум по этому вопросу. Эту заявку не поддержали.

Между тем в закон о референдуме были предложены поправки, проголосованные парламентом Ингушетии в первом чтении. В частности, предлагается отменить норму об обязательном вынесении на референдум вопросов об изменении статуса, наименования, разделения или объединения с другими субъектами, изменения территории или границ республики.

Второе чтение поправок к закону о референдуме было назначено на 28 марта, однако глава республики Юнус-Бек Евкуров отозвал законопроект для доработки.