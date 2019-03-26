У російській Інгушетії зібрався мітинг проти рішення влади
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. В Інгушетії, що є частиної Російської Федерації на Північному Кавказі, у вівторок люди вийшли на мітинг проти змін правил проведення референдуму. Про це УНН повідомляє з посиланням на "Кавказский узел".
Мітинг розпочався у столиці Інгушетії - Магасі - вранці. Акція узгоджена владою.
Учасник акції протесту, керівник правозахисної організації "Машр" Магомед Муцольгов заявив, що "у місті величезна кількість силовиків". "На площі в Магасі зібралося вже близько 10 тисяч осіб", - повідомив він.
Акції протесту розпочалися після ухваленого рішення про кордон між Інгушетією та Чечнею. Угоду про це у вересні 2018 року підписали лідери двох регіонів. Вона передбачає обмін територіями. У листопаді в Інгушетії запропонували провести референдум з цього питання. Цю заявку не підтримали.
Тим часом до закону про референдум були запропоновані поправки, проголосовані парламентом Інгушетії у першому читанні. Зокрема, запропоновано скасувати норму про обов'язкове винесення на референдум питань про зміну статусу, найменування, поділ чи об'єднання з іншими суб'єктами, зміни території або кордонів республіки.
Друге читання поправок до закону про референдум було призначено на 28 березня, проте очільник республіки Юнус-Бек Євкуров відкликав законопроект для доопрацювання.