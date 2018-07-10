В России пропал украинский политзаключенный

"В Ростове-на-Дону пропал крымскотатарский правозащитник Эмир-Усеин Куку. Приехавшему в СИЗО адвокату Локтеву отказали в допуске под предлогом того, что Куку увезли. Куда не говорят. Эмир 14 дней держал голодовку в поддержку Сенцова", - сообщил Попков.



Напомним, в июне фигурант "дела Хизб ут-Тахрир" Эмир-Усеин Куку объявил голодовку.



В феврале-апреле 2016 года в Ялте были задержаны Арсен Джеппаров, Рефат Алимов, Эмир-Усеин Куку, Муслим Алиев, Энвер Бекиров и Вадим Сирук. Их обвиняют в причастности к запрещенной в России исламской политической организации "Хизб ут-Тахрир".