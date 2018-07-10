У Росії зник український політв'язень

"У Ростові-на-Дону пропав кримськотатарський правозахисник Емір-Усеин Куку. Адвокату Локтєву, який приїхав у СІЗО відмовили в допуску під приводом того, що Куку відвезли. Куди не говорять. Емір 14 днів тримав голодівку в підтримку Сенцова", - повідомив Попков.



Нагадаємо, в червні фігурант "справи Хізб ут-Тахрір" Емір-Усеин Куку оголосив голодування.



У лютому-квітні 2016 року в Ялті були затримані Арсен Джеппаров, Рефат Алімов, Емір-Усеин Куку, Муслім Алієв, Енвер Бекіров і Вадим Сірук. Їх звинувачують в причетності до забороненої в Росії ісламської політичної організації "Хізб ут-Тахрір".