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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В России заявили о поставках в Сирию новых систем ПВО

Киев • УНН

 • 8761 просмотра

КИЕВ. 26 апреля. УНН. Начальник Главного оперативного управления России Сергей Рудской 25 апреля заявил, что Москва предоставит Сирии "новые системы противоракетной обороны в ближайшее время", хотя не назвал тип вооружений. Об этом сообщило "Радио Свобода", передает УНН.

В России заявили о поставках в Сирию новых систем ПВО

По словам Рудского, как следует из сообщений российских СМИ, Москва рассматривает возможность продажи своих систем С-300. После 14 апреля, когда страны Запада нанесли по территории Сирии воздушные удары, российские чиновники заявляли, что могут пересмотреть данное Москвой 10 лет назад обязательство не поставлять С-300 в Сирию.

Возможную поставку комплексов С-300 Сирии подтверждал и министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Удары западной коалиции 14 апреля были ответом на вероятную химическую атаку в городе Дума, где 7 апреля погибли более 40 человек. Западные союзники обвинили в этом инциденте правительства президента Башара Асада. Россия и Сирия отрицали, что Дамаск стоит за этим нападением.

В то же время издание “Коммерсантъ” со ссылкой на военно-дипломатический источник, сообщило, что Россия доставила в сирийский порт Тартус дополнительные партии зенитно-ракетных комплексов типа “Панцирь”.

При этом в сообщении не уточняется, идет ли речь о направке данного вида вооружений в распоряжение российских войск на базах в Сирии или о правительственной армии.

Также источник издания подтвердил, что ЗРК С-300 на территории Сирии нет.

"Панцирь" — самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс с модификациями для наземного и морского базирования. Он предназначен для ближнего прикрытия объектов, а также может использоваться в составе ПВО большей дальности.


Как сообщалось, Франция пообещала усилить военное присутствие на севере Сирии.

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