У Росії заявили про постачання до Сирії нових систем ППО
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. Начальник Головного оперативного управління Росії Сергій Рудськой 25 квітня заявив, що Москва надасть Сирії "нові системи протиракетної оборони найближчим часом", хоча не назвав тип озброєнь. Про це повідомило "Радіо Свобода", передає УНН.
За словами Рудського, як випливає з повідомлень російських ЗМІ, Москва розглядає можливість продажу своїх систем С-300. Після 14 квітня, коли країни Заходу завдали по території Сирії повітряних ударів, російські чиновники заявляли, що можуть переглянути дане Москвою 10 років тому зобов'язання не поставляти С-300 в Сирію.
Можливу поставку комплексів С-300 Сирії підтверджував і міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров.
Удари західної коаліції 14 квітня були відповіддю на ймовірну хімічну атаку в місті Дума, де 7 квітня загинули понад 40 осіб. Західні союзники звинуватили в цьому інциденті уряд президента Башара Асада. Росія і Сирія заперечували, що Дамаск стоїть за цим нападом.
У той же час видання "Коммерсант" з посиланням на військово-дипломатичне джерело, повідомило, що Росія доставила в сирійський порт Тартус додаткові партії зенітно-ракетних комплексів типу "Панцир".
При цьому в повідомленні не уточнюється, чи йде мова про постачання даного виду озброєнь у розпорядження російських військ на базах в Сирії або про урядової армії.
Також джерело видання підтвердило, що ЗРК С-300 на території Сирії немає.
"Панцир" - самохідний зенітний ракетно-гарматний комплекс з модифікаціями для наземного і морського базування. Він призначений для ближнього прикриття об'єктів, а також може використовуватися в складі ППО більшої дальності.
Як повідомлялося, Франція пообіцяла посилити військову присутність на півночі Сирії .