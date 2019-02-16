В России задержали американского инвестора

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
13:20 • 58113 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 78192 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 129539 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 129682 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 129408 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 124895 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 160336 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117810 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141412 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145270 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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В России задержали американского инвестора

В России задержали американского инвестора

Киев  •  УНН

 • 8190 просмотра

КИЕВ. 16 февраля. УНН. В российской столице Москве по подозрению в мошенничестве задержан основатель инвестиционной компании Baring Vostok, гражданин США Майкл Калви. 15 февраля суд продлил содержание этого человека под стражей на 72 часа, ожидается, что вопрос об аресте Калви суд рассмотрит 16 февраля. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Радио Свобода.

Следователи просят об аресте шести человек, среди них, кроме Калви, четверо россиян и француз Филипп Дельпаль.

Инвестиционный фонд подтвердил задержание своих сотрудников и отметил, что "действия правоохранительных органов не связаны непосредственно с деятельностью компании Baring Vostok и других портфельных компаний", а касаются коммерческого спора, связанного с банком "Восточный".

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По данным российских информагентств, следователь в суде заявил, что Калви подозревают в хищении в банке "Восточный" 2,5 миллиарда рублей (это около одного миллиарда гривен - ред.) с помощью схемы с участием Первого коллекторского бюро.

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Как сообщал УНН, пакет так называемых "Азовских санкций" в отношении России за ее агрессию против украинских военнослужащих и захвата в плен украинских моряков и нескольких кораблей, в целом, обсужден и утвержден.

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко призвал Еврокомиссию поддержать "азовский пакет" санкций против России.

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