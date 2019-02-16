В России задержали американского инвестора
Киев • УНН
КИЕВ. 16 февраля. УНН. В российской столице Москве по подозрению в мошенничестве задержан основатель инвестиционной компании Baring Vostok, гражданин США Майкл Калви. 15 февраля суд продлил содержание этого человека под стражей на 72 часа, ожидается, что вопрос об аресте Калви суд рассмотрит 16 февраля. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Радио Свобода.
Следователи просят об аресте шести человек, среди них, кроме Калви, четверо россиян и француз Филипп Дельпаль.
Инвестиционный фонд подтвердил задержание своих сотрудников и отметил, что "действия правоохранительных органов не связаны непосредственно с деятельностью компании Baring Vostok и других портфельных компаний", а касаются коммерческого спора, связанного с банком "Восточный".
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По данным российских информагентств, следователь в суде заявил, что Калви подозревают в хищении в банке "Восточный" 2,5 миллиарда рублей (это около одного миллиарда гривен - ред.) с помощью схемы с участием Первого коллекторского бюро.
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Как сообщал УНН, пакет так называемых "Азовских санкций" в отношении России за ее агрессию против украинских военнослужащих и захвата в плен украинских моряков и нескольких кораблей, в целом, обсужден и утвержден.
Напомним, Президент Украины Петр Порошенко призвал Еврокомиссию поддержать "азовский пакет" санкций против России.
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