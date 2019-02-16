У Росії затримали американського інвестора
Київ • УНН
КИЇВ. 16 лютого. УНН. У російській столиці Москві за підозрою в шахрайстві затриманий засновник інвестиційної компанії Baring Vostok, громадянин США Майкл Калві. 15 лютого суд продовжив тримання цього чоловіка під вартою на 72 години, очікується, що питання про арешт Калві суд розгляне 16 лютого. Про це повідомляє УНН із посиланням на Радіо Свобода.
Слідчі просять про арешт шести осіб, серед них, окрім Калві, четверо росіян та француз Філіп Дельпаль.
Інвестиційний фонд підтвердив затримання своїх співробітників і зазначив, що “дії правоохоронних органів не пов’язані безпосередньо з діяльністю компанії Baring Vostok і інших портфельних компаній”, а стосуються комерційного спору, пов’язаного з банком “Східний”.
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За даними російських інформагенцій, слідчий у суді заявив, що Калві підозрюють у розкраданні у банку “Східний” 2,5 мільярда рублів (це близько одного мільярда гривень — ред.) за допомогою схеми за участю Першого колекторського бюро.
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Як повідомляв УНН, пакет так званих “Азовських санкцій” щодо Росії за її агресію проти українських військовослужбовців та захоплення у полон українських моряків і кількох кораблів в цілому обговорено і затверджено.
Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко закликав Єврокомісію підтримати “азовський пакет” санкцій проти Росії.
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