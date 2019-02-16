У Росії затримали американського інвестора

Слідчі просять про арешт шести осіб, серед них, окрім Калві, четверо росіян та француз Філіп Дельпаль.

Інвестиційний фонд підтвердив затримання своїх співробітників і зазначив, що “дії правоохоронних органів не пов’язані безпосередньо з діяльністю компанії Baring Vostok і інших портфельних компаній”, а стосуються комерційного спору, пов’язаного з банком “Східний”.

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За даними російських інформагенцій, слідчий у суді заявив, що Калві підозрюють у розкраданні у банку “Східний” 2,5 мільярда рублів (це близько одного мільярда гривень — ред.) за допомогою схеми за участю Першого колекторського бюро.

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Як повідомляв УНН, пакет так званих “Азовських санкцій” щодо Росії за її агресію проти українських військовослужбовців та захоплення у полон українських моряків і кількох кораблів в цілому обговорено і затверджено.

Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко закликав Єврокомісію підтримати “азовський пакет” санкцій проти Росії.

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