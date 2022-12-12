У россии осталось ракет на три-пять массированных ударов по Украине – ГУР
Киев • УНН
КИЕВ. 12 декабря. УНН. Запасов ракет у российской армии хватит на три-пять массированных ударов по Украине. Об этом в интервью The New York Times сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий, передает УНН.
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“По нашим расчетам, у них есть ракеты еще на три-пять волн ударов. Это если в одной волне будет от 80 до 90 ракет”, – сказал Скибицкий.
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Газета пишет, что прогноз Скибицкого совпадает с заявлениями других украинских военных, министерства обороны Великобритании, Пентагона и военных аналитиков.
Представитель ГУР добавил, что после начала полномасштабной войны в Украине российские заводы смогли изготовить 240 высокоточных крылатых ракет Х-101 и около 120 крылатых ракет морского базирования "Калибр", что составляет около 40 новых ракет в месяц.
The New York Times со ссылкой на отчет британской организации Conflict Armament Research по отслеживанию поставок оружия сообщает, что, несмотря на санкции, россия продолжала производить новые высокоточные ракеты до октября.
Напомним
По данным NBC News, россия предоставляет "беспрецедентный уровень" военной и технической поддержки Ирану в обмен на поставки оружия для войны в Украину.