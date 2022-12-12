У росії залишилося ракет на три-п'ять масованих ударів по Україні – ГУР
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. Запасів ракет у російської армії вистачить на три-п'ять масованих ударів по Україні. Про це в інтерв'ю The New York Times повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький, передає УНН.
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“За нашими розрахунками, вони мають ракети ще на три-п'ять хвиль ударів. Це якщо в одній хвилі буде від 80 до 90 ракет”, – сказав Скібіцький.
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Газета пише, що прогноз Скібіцького збігається із заявами інших українських військових, міністерства оборони Великої Британії, Пентагону та військових аналітиків.
Представник ГУР додав, що з після початку повномасштабної війни в Україні російські заводи змогли виготовити 240 високоточних крилатих ракет Х-101 і близько 120 крилатих ракет морського базування "Калібр", що становить близько 40 нових ракет на місяць.
The New York Times із посиланням на звіт британської організації Conflict Armament Research з відстеження постачання зброї повідомляє, що, незважаючи на санкції, росія продовжувала виробляти нові високоточні ракети до жовтня.
Нагадаємо
За даними NBC News, росія надає "безпрецедентний рівень" військової та технічної підтримки Ірану в обмін на постачання зброї для війни в Україні.