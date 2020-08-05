В России за сутки зафиксировали 5204 новых случая COVID-19

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 86954 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 102540 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 127709 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 107859 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 128028 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101400 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102195 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104072 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101966 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Эксклюзив
Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 101511 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

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В России за сутки зафиксировали 5204 новых случая COVID-19

В России за сутки зафиксировали 5204 новых случая COVID-19

Киев  •  УНН

 • 10062 просмотра

КИЕВ. 5 августа. УНН. В России зафиксировали 5204 новых случая COVID-19 за минувшие сутки в 83 регионах. Об этом сообщает московский оперативный штаб по борьбе с коронавирусом, передает УНН.

"За последние сутки в России выявлено 5 204 новых случая коронавируса в 83 регионах. Из них 25,8% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 139 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 7 555 человек", – говорится в сообщении.

Отмечается, что наибольшее количество случаев заболевания коронавирусной болезнь зафиксирована в Москве – 687 за сутки.

"Всего на сегодняшний день в России выявлено 866 627 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 14 490 летальных исходов, выздоровело 669 026 человек", – сообщили в оперштабе Москвы.

Напомним, за период пандемии из-за коронавирусной инфекции в российской столице умер 4521 человек. На 4 августа в Москве было зафиксировано более 244 тыс. случаев заражения COVID-19, в целом в городе вылечились более 183,6 тыс. пациентов.

Как сообщалось ранее в УНН, в Украине обнаружено уже более 75,4 тыс. cлучаев COVID-19, за сутки новый антирекорд - 1271.

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