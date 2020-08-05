В России за сутки зафиксировали 5204 новых случая COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 5 августа. УНН. В России зафиксировали 5204 новых случая COVID-19 за минувшие сутки в 83 регионах. Об этом сообщает московский оперативный штаб по борьбе с коронавирусом, передает УНН.
"За последние сутки в России выявлено 5 204 новых случая коронавируса в 83 регионах. Из них 25,8% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 139 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 7 555 человек", – говорится в сообщении.
Отмечается, что наибольшее количество случаев заболевания коронавирусной болезнь зафиксирована в Москве – 687 за сутки.
"Всего на сегодняшний день в России выявлено 866 627 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 14 490 летальных исходов, выздоровело 669 026 человек", – сообщили в оперштабе Москвы.
Напомним, за период пандемии из-за коронавирусной инфекции в российской столице умер 4521 человек. На 4 августа в Москве было зафиксировано более 244 тыс. случаев заражения COVID-19, в целом в городе вылечились более 183,6 тыс. пациентов.
Как сообщалось ранее в УНН, в Украине обнаружено уже более 75,4 тыс. cлучаев COVID-19, за сутки новый антирекорд - 1271.