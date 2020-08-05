Пандемия: общее число жертв COVID-19 в Москве достигло 4 521 человека
Киев • УНН
КИЕВ. 5 августа. УНН. Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве выросло за сутки на 11. Об этом сообщили во вторник в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с распространением инфекции, передает УНН.
“В Москве скончались 11 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию”, — сказали в штабе.
Всего в российской столице умер 4 521 человек с коронавирусом. На 4 августа в Москве было зафиксировано более 244 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией, в общей сложности в городе вылечились более 183,6 тыс. пациентов.
В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 861 423 случая заражения, выздоровел 661 471 человек, умер 14 351. Отметим, что российские ведомства учитывают данные с оккупированных украинских АР Крым и Севастополя.