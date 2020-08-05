Пандемія: загальна кількість жертв COVID-19 у Москві сягнула 4 521 особу

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КИЇВ. 5 серпня. УНН. Кількість смертей через коронавірус у Москві зросла за добу на 11. Про це повідомили у вівторок в оперативному штабі з контролю і моніторингу ситуації з поширенням інфекції, передає УНН.

“У Москві померли 11 пацієнтів, у всіх був підтверджений діагноз пневмонія і отримано позитивний результат тестів на коронавірусну інфекцію”, — сказали в штабі.

Всього в російській столиці померла 4 521 особа з коронавірусом. На 4 серпня в Москві було зафіксовано понад 244 тис. випадків зараження коронавірусною інфекцією, в цілому в місті вилікувалися більш 183,6 тис. пацієнтів.

У Росії, за даними федерального оперативного штабу по боротьбі з коронавірусом, зареєстровано 861 423 випадки зараження, видужав 661 471 особа, помер 14 351. Відзначимо, що російські відомства враховують дані з окупованих українських АР Крим та Севастополя.

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