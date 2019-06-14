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В России считают, что риторика демократов в Молдове "звучит дешево"

Киев • УНН

 • 8934 просмотра

КИЕВ. 14 июня. УНН. Риторика руководства Демократической партии Молдовы звучит дешево, в Москве надеются, что здравый смысл возобладает. Об этом заявил в интервью ТАСС статс-секретарь, заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин, передает УНН.

В России считают, что риторика демократов в Молдове "звучит дешево"

“Российская Федерация и Европейский союз довольно четко и прямо заявили о поддержке проведенных в феврале выборов и состава правительства, утвержденного парламентским большинством. Рассчитываем, что все будет урегулировано предсказуемым и политическим способом, — обратил внимание дипломат. — Соединенные Штаты тоже высказали такую поддержку, правда, это прозвучало менее внушительно и четко, но тем не менее международный консенсус относительно того, что правительство должно приступить к работе, (быть) допущено в государственные учреждения, что будет способствовать ситуации в Молдавии, осязаем”.

“Рассчитываем на то, что здравый смысл, в том числе к руководству Демократической партии и ее главному „дирижеру“ — олигарху Плахотнюку, вернется, и они перестанут принимать аляповатые решения типа срочного переноса своего посольства из Тель-Авива в Иерусалим, обещаний площадки в центре Кишинева для строительства посольства США. Все это выглядит довольно дешево, и так трактуется всеми международными наблюдателями”, — подчеркнул Карасин.

В этой связи он выразил надежду, что “здравый смысл и политический способ урегулирования этого одиозного конфликта все-таки возобладает”.

Как ранее сообщал УНН, правительство Демократической партии Молдовы под руководством Павла Филтпа сегодня подает в отставку.

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