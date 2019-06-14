У Росії вважають, що риторика демократів у Молдові "звучить дешево"

“Російська Федерація і Європейський союз досить чітко і прямо заявили про підтримку проведених в лютому виборів і складу уряду, затвердженого парламентською більшістю. Розраховуємо, що все буде врегульовано передбачуваним і політичним способом, — звернув увагу дипломат. — Сполучені Штати теж висловили таку підтримку, правда , це прозвучало менш переконливо і чітко, але тим не менше міжнародний консенсус щодо того, що уряд повинен приступити до роботи, (бути) допущеним до державних установ, що буде сприяти ситуації в Молдові, помітний”.

“Розраховуємо на те, що здоровий глузд, в тому числі до керівництва Демократичної партії і її головного „диригента“ — олігарха Плахотнюка, повернеться, і вони перестануть приймати недоладні рішення типу термінового перенесення свого посольства з Тель-Авіва до Єрусалиму, обіцянок майданчика в центрі Кишинева для будівництва посольства США. Все це виглядає досить дешево, і так трактується всіма міжнародними спостерігачами”, — підкреслив Карасін.

У зв’язку з цим він висловив надію, що “здоровий глузд і політичний спосіб врегулювання цього одіозного конфлікту все-таки візьме гору”.

Як раніше повідомляв УНН, уряд Демократичної партії Молдови під керівництвом Павла Філтпа сьогодні подає у відставку.