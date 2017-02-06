В России впервые осудили за "несообщение о преступлении"
Киев • УНН
КИЕВ. 6 февраля. УНН. Суд в Астрахани вынес первый приговор по статье "несообщение о преступлении" из антитеррористического "пакета Яровой", передает УНН со ссылкой на ВВС.
Житель города Улугбек Гафуров приговорен к штрафу в 70 тыс. рублей за то, что не сообщил о знакомом, который прошел подготовку у боевиков в Ираке.
"Установлено, что он, владея достоверной информацией о том, что его знакомый прошел подготовку в лагере боевиков, а позже воевал на стороне террористов, не сообщил об этом в правоохранительные органы", - говорится в заявлении областной прокуратуры.
Сам У.Гафуров, как сообщается, признал свою вину.
По данным прокуратуры Астраханской области, это первый приговор в России, вынесенный по статье "несообщение о преступлении" (205.6 УК РФ), которая появилась в Уголовном кодексе после принятия в 2016 году "пакета Яровой".
Как сообщал УНН, президент России Владимир Путин подписал поправки в антитеррористическое законодательство, предложенные депутатом Ириной Яровой и сенатором Виктором Озеровым.