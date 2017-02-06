У Росії вперше засудили за "неповідомлення про злочин"
Київ • УНН
КИЇВ. 6 лютого. УНН. Суд в Астрахані виніс перший вирок за статтею "неповідомлення про злочин" з антитерористичного "пакета Яровой", передає УНН з посиланням на ВВС.
Житель міста Улугбек Гафуров засуджений до штрафу в 70 тис. Рублів за те, що не повідомив про знайомого, який пройшов підготовку у бойовиків в Іраку.
"Встановлено, що він, володіючи достовірною інформацією про те, що його знайомий пройшов підготовку в таборі бойовиків, а пізніше воював на стороні терористів, не повідомив про це в правоохоронні органи", - йдеться в заяві обласної прокуратури.
Сам У.Гафуров, як повідомляється, визнав свою провину.
За даними прокуратури Астраханській області, це перший вирок у Росії, винесений за статтею "неповідомлення про злочин" (205.6 КК РФ), яка з'явилася в Кримінальному кодексі після прийняття в 2016 році "пакета Яровой".
Як повідомляв УНН, президент Росії Володимир Путін підписав поправки в антитерористичне законодавство, запропоновані депутатом Іриною Яровою і сенатором Віктором Озеровим.