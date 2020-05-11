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В России из-за пожара погибли 10 человек в хосписе для престарелых

Киев • УНН

 • 13503 просмотра

КИЕВ. 11 мая. УНН. В результате пожара в хосписе для престарелых в городе Красногорске в Подмосковье погибли 10 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ТАСС.

В России из-за пожара погибли 10 человек в хосписе для престарелых

"Погибли 10 человек, все они отравились продуктами горения", - сказал собеседник агентства.

Сообщение о возгорании в хосписе для престарелых "Второй дом" поступило пожарным в 23:59. Очаг пожара находился на втором этаже здания. Открытое горение было ликвидировано в 00:32. Пожар был полностью потушен в 01:09. Площадь пожара составила 15 кв. м.

Всего в момент возгорания в хосписе находились 37 человек, восемь из них - персонал. Пожарным удалось вытащить из здания 17 человек, 10 из которых погибли. 20 человек вышли самостоятельно.

Это уже второй за год пожар в частном учреждении для престарелых в Московском регионе. 8 апреля около 21:30 произошло возгорание в доме престарелых "Третий возраст" на 3-й Мякининской улице в Москве, где лечились в том числе маломобильные люди. По предварительным данным, причиной пожара стал взрыв паров топлива в котельной.

Напомним, 9 мая в Москве из-за аппарата ИВЛ загорелась больница для пациентов с коронавирусом, есть погибший и пострадавшие.

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