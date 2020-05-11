У Росії внаслідок пожежі загинули 10 осіб в хоспісі для літніх людей
Київ • УНН
КИЇВ. 11 травня. УНН. Внаслідок пожежі в хоспісі для літніх людей в місті Красногорську в Підмосков'ї загинули 10 осіб. Про це повідомляє УНН з посиланням на ТАСС.
"Загинули 10 осіб, всі вони отруїлися продуктами горіння", - сказав співрозмовник агентства.
Повідомлення про загорання в хоспісі "Другий будинок" надійшло пожежним о 23:59. Осередок пожежі був на другому поверсі будівлі. Відкрите горіння ліквідовано о 00:32. Пожежа була повністю погашена в 1:09. Площа пожежі склала 15 кв. м.
Всього в момент загоряння в хоспісі перебували 37 осіб, вісім з них - персонал. Пожежникам вдалося витягнути з будівлі 17 осіб, 10 з яких загинули. 20 людей вийшли самостійно.
Це вже друга за рік пожежа в приватному закладі для людей похилого віку в Московському регіоні. 8 квітня сталося загорання в будинку для літніх людей "Третій вік" на 3-й Мякінінській вулиці в Москві, де лікувалися в тому числі маломобільні люди. За попередніми даними, причиною пожежі став вибух парів палива в котельні.
Нагадаємо, 9 травня у Москві через апарат ШВЛ загорілась лікарня для пацієнтів з коронавірусом, є загиблий і постраждалі.