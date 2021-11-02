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В России в очередной раз зафиксировали новый рекорд смертности от COVID-19

Киев • УНН

 • 23408 просмотра

КИЕВ. 2 ноября. УНН. Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 1 178 против 1 155 днем ранее, до 240 871, сообщили во вторник журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией, пишет УНН.

В России в очередной раз зафиксировали новый рекорд смертности от COVID-19

Детали

В абсолютном выражении прирост стал максимальным за всю эпидемию, предыдущий максимум — 1 163 смерти за сутки — был зарегистрирован 29 октября. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,8%, следует из данных штаба. В частности, в Москве за сутки зарегистрировали 98 смертей, в Санкт-Петербурге — 83, в Подмосковье — 49, в Краснодарском крае — 42, в Нижегородской области — 40, в Башкирии и Ставропольском крае — по 36, в Пермском крае — 35.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом возросло за сутки на 39 008, до 8 593 200. Это минимум за неделю. В относительном выражении прирост количества инфицированных составил 0,46%. В частности, за сутки выявили 3 066 случаев в Санкт-Петербурге, 2 893 — в Московской области, 1 547 — в Самарской области, 801 — в Воронежской области, 789 — в Нижегородской области.

Количество так называемых активных случаев, то есть пациентов, которые проходят лечение в данный момент, увеличилось до 939 698, следует из сообщения штаба.

Число вылечившихся после коронавируса возросло за сутки на 30 905, до 7 412 631. Это максимальное значение с начала эпидемии. Доля выписанных пациентов, согласно информации штаба, составляет примерно 86,3% от общего числа заразившихся. В частности, за сутки выписали 3 454 пациента в Московской области, 3 134 — в Санкт-Петербурге, 924 — в Самарской области, 693 — в Республике Башкортостан.

Дополнение

Осенью 2021 года из-за распространения штамма дельта в России начался новый всплеск заболеваемости COVID-19. Оперативный штаб почти ежедневно отчитывается об антирекордах по количеству заболевших и умерших от ковида. При этом в Минздраве РФ считают, что пик заболеваемости в стране еще не достигнут. С 30 октября по 7 ноября в стране объявлен режим нерабочих дней. В некоторых регионах он начал действовать раньше.

Стоит добавить, что российские ведомства учитывают в своей статистике данные с оккупированных украинских АР Крым и Севастополя.

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