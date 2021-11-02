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У Росії вкотре зафіксували новий рекорд смертності від COVID-19

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 листопада. УНН. Кількість летальних випадків через коронавірус у Росії зросла за добу на 1 178 проти 1 155 днем раніше, до 240 871, повідомили у вівторок журналістам у федеральному оперативному штабі по боротьбі з новою інфекцією, пише УНН.

У Росії вкотре зафіксували новий рекорд смертності від COVID-19

Деталі

В абсолютному вираженні приріст став максимальним за всю епідемію, попередній максимум — 1 163 смерті за добу — був зареєстрований 29 жовтня. Умовна летальність (остаточну можна буде визначити тільки після завершення епідемії) залишилася на рівні 2,8%, випливає з даних штабу. Зокрема, у Москві за добу зареєстрували 98 смертей, у Санкт-Петербурзі — 83, у Підмосков’ї — 49, у Краснодарському краї — 42, у Нижегородській області — 40, у Башкирії і Ставропольському краї — по 36, у Пермському краї — 35.

Кількість підтверджених випадків зараження коронавірусом зросла за добу на 39 008, до 8 593 200. Це мінімум за тиждень. У відносному вираженні приріст кількості інфікованих склав 0,46%. Зокрема, за добу виявили 3 066 випадків у Санкт-Петербурзі, 2 893 — у Московській області, 1 547 — у Самарській області, 801 — у Воронезькій області, 789 — у Нижегородській області.

Кількість так званих активних випадків, тобто пацієнтів, які проходять лікування в даний момент, збільшилася до 939 698, випливає з повідомлення штабу.

Кількість одужалих після коронавірусу зросла за добу на 30 905, до 7 412 631. Це максимальне значення з початку епідемії. Частка виписаних пацієнтів, згідно з інформацією штабу, становить приблизно 86,3% від загальної кількості інфікованих. Зокрема, за добу виписали 3 454 пацієнта у Московській області, 3 134 — у Санкт-Петербурзі, 924 — у Самарській області, 693 — у Республіці Башкортостан.

Доповнення

Восени 2021 року через поширення штаму дельта в Росії почався новий спалах захворюваності на COVID-19. Оперативний штаб майже щодня звітує про антирекорди за кількістю хворих і померлих від ковіду. При цьому в МОЗ РФ вважають, що піку захворюваності в країні ще не досягнуто. З 30 жовтня по 7 листопада в країні оголошено режим неробочих днів. У деяких регіонах він почав діяти раніше.

Варто додати, що російські відомства враховують у своїй статистиці дані з окупованих українських АР Крим і Севастополя.

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