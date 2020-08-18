В России признали законным принудительное лечение шамана, который хотел "выгнать" Путина

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 86941 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 102538 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 127705 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 107857 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 128025 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101400 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102195 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104072 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101966 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Эксклюзив
Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 101511 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

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В России признали законным принудительное лечение шамана, который хотел "выгнать" Путина

В России признали законным принудительное лечение шамана, который хотел "выгнать" Путина

Киев  •  УНН

 • 10892 просмотра

КИЕВ. 18 августа. УНН. Верховный суд российского региона Якутии признал законным решение суда предыдущей инстанции о принудительном лечении в психоневрологическом диспансере якутского шамана Александра Габышева, который собирался в Москву, чтобы "выгнать" президента России Владимира Путина. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Сибирь.Реалии".

"Суд отказался удовлетворить жалобы защиты Габышева", - сообщил координатор "Правозащиты Открытки" Алексей Прянишников.

Он добавил, что обязательно будет подана кассационная жалоба. По словам адвоката, защита заявляла, что недопустимо рассматривать как доказательство экспертизу специалистов Якутского республиканского психоневрологического диспансера, поскольку диспансер является одной из сторон по делу, которое рассматривал суд. Ходатайство суд отклонил.

Добавим, что на заседании присутствовал и сам Габышев. После выписки из стационара он жалуется на постоянную сонливость и вялость.

Ранее УНН писал, что в Якутии (Россия) врачебная комиссия психоневрологического диспансера выдала заключение об опасности шамана Александра Габышева для себя и окружающих.

В то же время, российский правозащитный центр "Мемориал" признал политическим заключенным "шамана" Александра Габышева.

Напомним, ранее юристы, которые помогают якутскому шаману Александру Габышеву, также из-за его незаконной принудительной госпитализацию подали иск в Европейский суд по правам человека.

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