В России признали законным принудительное лечение шамана, который хотел "выгнать" Путина
Киев • УНН
КИЕВ. 18 августа. УНН. Верховный суд российского региона Якутии признал законным решение суда предыдущей инстанции о принудительном лечении в психоневрологическом диспансере якутского шамана Александра Габышева, который собирался в Москву, чтобы "выгнать" президента России Владимира Путина. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Сибирь.Реалии".
"Суд отказался удовлетворить жалобы защиты Габышева", - сообщил координатор "Правозащиты Открытки" Алексей Прянишников.
Он добавил, что обязательно будет подана кассационная жалоба. По словам адвоката, защита заявляла, что недопустимо рассматривать как доказательство экспертизу специалистов Якутского республиканского психоневрологического диспансера, поскольку диспансер является одной из сторон по делу, которое рассматривал суд. Ходатайство суд отклонил.
Добавим, что на заседании присутствовал и сам Габышев. После выписки из стационара он жалуется на постоянную сонливость и вялость.
Ранее УНН писал, что в Якутии (Россия) врачебная комиссия психоневрологического диспансера выдала заключение об опасности шамана Александра Габышева для себя и окружающих.
В то же время, российский правозащитный центр "Мемориал" признал политическим заключенным "шамана" Александра Габышева.
Напомним, ранее юристы, которые помогают якутскому шаману Александру Габышеву, также из-за его незаконной принудительной госпитализацию подали иск в Европейский суд по правам человека.