У Росії визнали законним примусове лікування шамана, який хотів "вигнати" Путіна
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. Верховний суд російського регіону Якутії визнав законним рішення суду попередньої інстанції про примусове лікування в психоневрологічному диспансері якутського шамана Олександра Габишева, який збирався в Москву, щоб "вигнати" президента Росії Володимира Путіна. Про це повідомляє УНН з посиланням на "Сибір.Реалії".
"Суд відмовився задовольнити скарги захисту Габишева", - повідомив координатор "Правозащиты Открытки" Олексій Прянишников.
Він додав, що обов’язково буде подана касаційна скарга. За словами адвоката, захист заявляв, що неприпустимо розглядати як доказ експертизу фахівців Якутського республіканського психоневрологічного диспансеру, оскільки диспансер є однією зі сторін у справі, яку розглядав суд. Клопотання суд відхилив.
Додамо, що на засіданні був присутній і сам Габишев. Після виписки зі стаціонару він скаржиться на постійну сонливість і млявість.
Раніше УНН писав, що в Якутії (Росія) лікарська комісія психоневрологічного диспансеру видала висновок про небезпеку шамана Олександра Габишева для себе і оточуючих.
У той самий час, російський правозахисний центр “Меморіал” визнав політичним в’язнем “шамана” Олександра Габишева.
Нагадаємо, раніше юристи, які допомагають якутському шамана Олександру Габишеву, також через його незаконну примусову госпіталізацію подали позов до Європейського суду з прав людини.