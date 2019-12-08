В России вице-губернатор Тамбовской области выпал из окна и погиб
Киев • УНН
КИЕВ. 8 декабря. УНН. Вице-губернатор Тамбовской области РФ Глеб Чулков, который находился под домашним арестом по делу о мошенничестве, упал из окна квартиры и погиб. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ТАСС.
Согласно имеющимся данным, Чулков погиб в 6:00 в воскресенье, 8 декабря. Он упал с пятого этажа из одна квартиры матери, где проживал во время следствия.
Следственное управление СК РФ по Тамбовской области подтвердило факт смерти. Отмечается, что организована проверка, рамках которой будут установлены обстоятельства гибели Чулкова.
Чиновник был задержан 16 октября 2019 года по подозрению в мошенничестве с государственной собственностью. Он был помещен под домашний арест по решению суда.