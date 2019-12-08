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Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 102716 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
17:07 • 70382 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
14:10 • 102660 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 115500 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 146122 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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5 марта, 16:07 • 147152 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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В России вице-губернатор Тамбовской области выпал из окна и погиб

В России вице-губернатор Тамбовской области выпал из окна и погиб

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 8 декабря. УНН. Вице-губернатор Тамбовской области РФ Глеб Чулков, который находился под домашним арестом по делу о мошенничестве, упал из окна квартиры и погиб. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ТАСС.

Согласно имеющимся данным, Чулков погиб в 6:00 в воскресенье, 8 декабря. Он упал с пятого этажа из одна квартиры матери, где проживал во время следствия.

Следственное управление СК РФ по Тамбовской области подтвердило факт смерти. Отмечается, что организована проверка, рамках которой будут установлены обстоятельства гибели Чулкова.

Чиновник был задержан 16 октября 2019 года по подозрению в мошенничестве с государственной собственностью. Он был помещен под домашний арест по решению суда.

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