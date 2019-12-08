У Росії віце-губернатор Тамбовської області випав з вікна і загинув

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КИЇВ. 8 грудня. УНН. Віце-губернатор Тамбовської області РФ Гліб Чулков, який перебував під домашнім арештом у справі про шахрайство, впав з вікна квартири і загинув. Про це повідомляє УНН з посиланням на ТАСС.

Згідно з наявними даними, Чулков загинув о 6:00 у неділю, 8 грудня. Він впав з п'ятого поверху з квартири матері, де проживав під час слідства.

Слідче управління СК РФ Тамбовської області підтвердило факт смерті. Відзначається, що організована перевірка, рамках якої будуть встановлені обставини загибелі Чулкова.

Чиновник був затриманий 16 жовтня 2019 року за підозрою в шахрайстві з державною власністю. Він був поміщений під домашній арешт за рішенням суду.

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