В России прошёл "парад дошкольных войск"
Киев • УНН
КИЕВ. 8 мая. УНН. В Пятигорске (Ставропольский край России) более 500 воспитанников детских садов промаршировали в военной форме по площади у Вечного огня. Они были одеты в форму пехотинцев, танкистов, летчиков, моряков, артиллеристов и медсестёр. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Радио Свобода" и на официальный сайт города.
Дети пели, читали стихи о победе и исполнили танец в память о погибших в Великой Отечественной войне.
"Чем раньше начинается патриотическое воспитание, тем здоровее общество", – считает начальник Управления образования администрации города Наталья Васютина. Мэр Пятигорска Андрей Скрипник принимал парад. Он отметил, что мероприятие может стать традиционным.
В Госдуме раскритиковали парад за игрушечные автоматы в руках у детсадовцев. "А то, что выходят с цветами, – это очень хорошо", – добавила депутат Тамара Плетнева.
С сайта администрации Пятигорска сняли фотографию, на которой дети держали в руках игрушечные американские автоматические винтовки М16.
Напомним, в центре Москвы состоялась генеральная репетиция "парада Победы". В ней принимали участие 35 парадных расчетов, боевая техника и авиация