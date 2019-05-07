У Москві пройшла репетиція параду до 9 травня з танками і авіацією
Київ • УНН
КИЇВ. 7 травня. УНН. У центрі Москви відбулася генеральна репетиція "параду Перемоги". У ній брали участь 35 парадних розрахунків, бойова техніка і авіація, повідомляє УНН з посиланням на телеканал 360.
У репетиції взяли участь понад 130 зразків військової техніки, 74 літаків та гелікоптерів. Всього в тренуванні були задіяні понад 13 тис. військовослужбовців.
Згідно з даними Міноборони РФ, в параді 9 травня братимуть участь пускові установки міжконтинентальних балістичних ракет "Ярс", ракетні комплекси "Іскандер-М", бронетранспортери "Бумеранг", бойові машини піхоти "Курганец", танки Т-72Б3 та Т-14 "Армата", бойові машини підтримки танків "Термінатор".
Також в повітря піднімуться вертольоти Мі-26, Мі-8АМТШ, Мі-28Н, Ка-52, Мі-24 та літаки Су-35С, Су-30СМ, Су-34, МіГ-31, МіГ-29СМТ, А-50У, Іл-76МД, Ту-160, Ту-95МС, Ту-22М3, Іл-78.
Як повідомляв УНН, увечері 4 травня в окупованому Росією українському Севастополі відбулася репетиція військового параду, приуроченого до російського "Дня перемоги".