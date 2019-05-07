В Москве прошла репетиция парада к 9 мая с танками и авиацией
Киев • УНН
КИЕВ. 7 мая. УНН. В центре Москвы состоялась генеральная репетиция "парада Победы". В ней участвовали 35 парадных расчетов, боевая техника и авиация, сообщает УНН со ссылкой на телеканал 360.
В репетиции приняли участие более 130 образцов военной техники, 74 самолета и вертолета. Всего в тренировке были задействованы свыше 13 тыс. военнослужащих.
Согласно данным Минобороны РФ, в параде 9 мая принимут участие пусковые установки межконтинентальных баллистических ракет "Ярс", ракетные комплексы "Искандер-М", бронетранспортеры "Бумеранг", боевые машины пехоты "Курганец", танки Т-72Б3 и Т-14 "Армата", боевые машины поддержки танков "Терминатор".
Также в воздух поднимутся вертолеты Ми-26, Ми-8АМТШ, Ми-28Н, Ка-52, Ми-24 и самолеты Су-35С, Су-30СМ, Су-34, МиГ-31, МиГ-29СМТ, А-50У, Ил-76МД, Ту-160, Ту-95МС, Ту-22М3, Ил-78.
Как сообщал УНН, вечером 4 мая в оккупированном Россией украинском Севастополе состоялась репетиция военного парада, приуроченного к российскому "Дню победы".