В Москве прошла репетиция парада к 9 мая с танками и авиацией

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 77817 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 100905 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 103760 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 105393 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 129209 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 113030 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 138742 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144793 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130220 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130291 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Москве прошла репетиция парада к 9 мая с танками и авиацией

В Москве прошла репетиция парада к 9 мая с танками и авиацией

Киев  •  УНН

 • 8870 просмотра

КИЕВ. 7 мая. УНН. В центре Москвы состоялась генеральная репетиция "парада Победы". В ней участвовали 35 парадных расчетов, боевая техника и авиация, сообщает УНН со ссылкой на телеканал 360.

В репетиции приняли участие более 130 образцов военной техники, 74 самолета и вертолета. Всего в тренировке были задействованы свыше 13 тыс. военнослужащих.

Согласно данным Минобороны РФ, в параде 9 мая принимут участие пусковые установки межконтинентальных баллистических ракет "Ярс", ракетные комплексы "Искандер-М", бронетранспортеры "Бумеранг", боевые машины пехоты "Курганец", танки Т-72Б3 и Т-14 "Армата", боевые машины поддержки танков "Терминатор".

Также в воздух поднимутся вертолеты Ми-26, Ми-8АМТШ, Ми-28Н, Ка-52, Ми-24 и самолеты Су-35С, Су-30СМ, Су-34, МиГ-31, МиГ-29СМТ, А-50У, Ил-76МД, Ту-160, Ту-95МС, Ту-22М3, Ил-78.

Как сообщал УНН, вечером 4 мая в оккупированном Россией украинском Севастополе состоялась репетиция военного парада, приуроченного к российскому "Дню победы".

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