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У Росії відбувся "парад дошкільних військ"

У Росії відбувся "парад дошкільних військ"

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 травня. УНН. У П'ятигорську (Ставропольський край Росії) понад 500 вихованців дитячих садків промарширували у військовій формі за площею біля Вічного вогню. Вони були одягнені в форму піхотинців, танкістів, льотчиків, моряків, артилеристів і медсестер. Про це повідомляє УНН з посиланням на "Радіо Свобода" і на офіційний сайт міста.

Діти співали, читали вірші про перемогу і виконали танець на згадку про загиблих у Великій вітчизняній війні.

"Чим раніше починається патріотичне виховання, тим здоровіше суспільство", - вважає начальник Управління освіти адміністрації міста Наталя Васютіна. Мер П'ятигорська Андрій Скрипник приймав парад. Він зазначив, що захід може стати традиційним.

У Держдумі розкритикували парад за іграшкові автомати в руках у вихованців дитсадка. "А те, що виходять з квітами, - це дуже добре", - додала депутат Тамара Плетньова.

З сайту адміністрації П'ятигорська зняли фотографію, на якій діти тримали в руках іграшкові американські автоматичні гвинтівки М16.

Нагадаємо, у центрі Москви відбулася генеральна репетиція "параду Перемоги". У ній брали участь 35 парадних розрахунків, бойова техніка і авіація

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