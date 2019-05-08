У Росії відбувся "парад дошкільних військ"

КИЇВ. 8 травня. УНН. У П'ятигорську (Ставропольський край Росії) понад 500 вихованців дитячих садків промарширували у військовій формі за площею біля Вічного вогню. Вони були одягнені в форму піхотинців, танкістів, льотчиків, моряків, артилеристів і медсестер. Про це повідомляє УНН з посиланням на "Радіо Свобода" і на офіційний сайт міста.