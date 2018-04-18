В России ученик совершил нападение в школе: есть пострадавшие
Киев • УНН
КИЕВ. 18 апреля. УНН. В Стерлитамаке в российской Республике Башкортостан школьник напал с ножом на одноклассниц, а затем устроил пожар в школе. Об этом УНН сообщает со ссылкой на СК РФ.
По предварительным данным, 17-летний ученик коррекционного класса общеобразовательной школы № 1 города Стерлитамака зашел в кабинет информатики, где находились его одноклассники и имеющимся при себе ножом порезал руку одной ученице, нанес ножевое ранение учителю.
Затем, как сообщили в СК РФ, школьник разлил горючее вещество и поджог, сам себе нанес рану ножом.
Пожарная сигнализация сработала, ученица одного из классов на этаже, испугавшись, выпрыгнула со второго этажа.
От пожара никто не пострадал. Подросток и потерпевшие госпитализированы.
По данным СМИ, пострадали четыре человека.
СК РФ в республике проводится проверка по факту происшествия.
Напомним, в РФ неизвестные в масках напали на детей в школе.