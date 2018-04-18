У Росії учень напав на школу: є постраждалі
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. У Стерлітамаку в російській Республіці Башкортостан школяр напав з ножем на однокласниць, а потім влаштував пожежу в школі. Про це УНН повідомляє з посиланням на СК РФ.
За попередніми даними, 17-річний учень корекційного класу загальноосвітньої школи № 1 міста Стерлітамак зайшов в кабінет інформатики, де перебували його однокласники та наявним при собі ножем порізав руку однієї учениці, завдав ножове поранення вчителю.
Потім, як повідомили у СК РФ, школяр розлив горючу речовину і підпалив, сам собі завдав рану ножем.
Пожежна сигналізація спрацювала, учениця одного з класів на поверсі, злякавшись, вистрибнула з другого поверху.
Від пожежі ніхто не постраждав. Підліток і постраждалі госпіталізовані.
За даними ЗМІ, постраждали чотири людини.
СК РФ в республіці проводиться перевірка за фактом події.
Нагадаємо, у РФ невідомі в масках напали на дітей в школі.